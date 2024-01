Přestože se finální statistiky za prosinec ještě dopočítávají, o změně na čele žebříčku států, ze kterých proudí do celého světa nejvíce aut, není pochyb, upozorňuje agentura Reuters.

Tím ale čínská jízda zdaleka nekončí. Podle čerstvé předpovědi švýcarské banky UBS se podíl čínských automobilek na světových trzích zvýší na třicet procent, a to už do konce této dekády. Ještě předloni přitom ovládaly „jen“ sedmnáct procent. Čína tak patrně dost možná nevlétává do roku draka, ale rovnou do celého desetiletí.