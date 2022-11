Sedmadvacítka hledá cenový strop pro ruskou ropu | E15.cz

Necelý týden zbývá do spuštění zásadních opatření, která mají snížit ruský příjem z ropy, ale Západ ještě nenašel shodu v důležitých otázkách. Společně s částečným unijním embargem na surovinu z válčící země na ni má být uvalen cenový strop, který by měl mimo jiné zajistit, že ropy bude na světových trzích dost. Jenže členové EU se zatím nedokázali dohodnout na jeho výši a Kyjev je tlačí k nízkému limitu.

Evropské státy se na poslední chvíli snaží dospět ke shodě v otázce ceny za ruskou ropu, nad kterou nebudou moci unijní firmy při jejím vývozu do třetích zemí jít. Opatření se dotkne přepravců a firem poskytujících pojištění a další služby. Sedmadvacítka se tak pokouší sladit se skupinou G7. Sama chystá úplné embargo na dovoz ruské ropy po moři a příští rok by měla proudit do společenství už pouze jižní větví ropovodu Družba.

Co určuje cenu ropy?

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Navržená hladina ruské příjmy nesrazí

Minulý týden unijní země nedokázaly najít shodu na maximu mezi 65 a sedmdesáti dolary za barel. Tento limit je pro některé členy sedmadvacítky příliš štědrý, proti se postavily Polsko a Pobaltí. „Toto je okamžik, kdy potřebujeme (prezidentovi) Vladimiru Putinovi vyslat jasný signál jednoty. Tuto záležitost musíme vyřešit ještě před 5. prosincem,“ citoval o víkendu list Financial Times nejmenovaného unijního diplomata, který kritizoval Varšavu za neústupnost.

I Kyjev však před obnovením jednání na unii naléhal, aby stanovila hranici podstatně níž. „My bychom rádi, aby sankce byly v boji velmi efektivní, a tedy aby limit byl stanoven na úrovni 30 až 40 dolarů a Rusko ty sankce pocítilo,“ řekl novinářům prezident Volodymyr Zelenskyj. Ceny ropy v poslední době klesaly, Brent se aktuálně pohybuje kolem 81 dolarů za barel a typ WTI se dostal pod 74 dolarů.

A vzhledem k tomu, že Moskva musí prakticky od počátku své invaze na Ukrajinu prodávat surovinu se slevami, jsou kritici přesvědčení, že navržená cenová hladina by neměla vůbec žádný dopad na příjmy Kremlu.