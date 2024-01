V pátek 5. ledna večer místního času krátce po startu z letiště v Portlandu se ve výšce téměř pěti kilometrů nad zemí dostal do problémů letoun Boeing 737 MAX 9 společnosti Alaska Airlines. Utrhla se část trupu, jež slouží jako záslepka na místě, kde může být u některých variant tohoto letounu umístěn nouzový východ.

Ze 171 cestujících nebyl nikdo vážně zraněn, incident přesto mohl skončit tragicky. Stačilo, aby na dvou sedadlech nejblíže části trupu, která se odtrhla, někdo seděl. Šéfka vyšetřující Národní rady pro bezpečnost dopravy (National Transportation Safety Board, NTSB) Jennifer Homendyová na tiskové konferenci prohlásila, že bylo velké štěstí, že se vše neudálo o pár minut později, kdy by byl letoun už tak vysoko, že by cestující nemuseli být připoutaní a kabinou by procházeli členové palubního personálu.

Rada nařídila okamžitě odstavit 171 letounů tohoto typu a provést inspekci zmíněné záslepky trupu. „Jestli máme podezření, že jde o rozsáhlejší problém týkající se konstrukce letounu, na základě předchozích nehod týkajících se Boeingu MAX? V tuto chvíli ne,“ uvedla v neděli Homendyová.

Vyšetřovatelé zkoumají letoun, kterému se za letu odrhla část trupu | ČTK / AP / Uncredited

Pokud se tedy nakonec neprokáže opak, půjde „jen“ o kvalitu výroby a její následnou kontrolu, a to je pro Boeing sice nikoli dobrá, ale přinejmenším méně špatná zpráva. Zapadá ovšem do série událostí z posledních měsíců, kdy se americký výrobce potýkal s různými dalšími selháními ve výrobním procesu. A případ navíc znovu nasvěcuje zjevně nefunkční vztah Boeingu s jeho největším dodavatelem, společností Spirit Aerosystems.

Potíže společnosti Spirit Aerosystems se táhnou od dvojice tragédií letounů Boeing na podzim 2018 a na jaře 2019, prohloubila je i následná koronavirová pandemie, která výrazně zasáhla celý letecký průmysl. Firma převážnou většinu své produkce dodává právě Boeingu, vyrábí mimo jiné trupy letounů 737 MAX. Její problémy vyvrcholily loni, což dokonce přimělo Boeing, aby intervenoval a svému klíčovému dodavateli finančně vypomohl. Boeing ale zároveň od Spiritu inkasoval odškodné za dřívější pochybení ve výrobě. K nahromaděným patáliím Spirit Aerosystems se loni přidalo i několik stávek zaměstnanců za vyšší mzdy.

Vadný šroub nebo chyba montáže

Pět let po dvou katastrofách letounů 737 MAX se Boeing stále zcela nevypořádal s jejich dopady, ať už jde o přímé finanční, nebo o ty méně hmatatelné, jako je ztráta důvěry nejen veřejnosti a investorů, ale třeba i zaměstnanců.

I proto šéf Boeingu David Calhoun slíbil, že rok 2024 bude tím, který přinese moment obratu k lepšímu. Krize důvěry se ale následkem poslední události jen prohloubila. Na akciových trzích Boeing odepsal už více než osm procent, Spirit Aerosystems ztrácejí téměř 13 procent.

Calhoun zatím zrušil tradiční novoroční setkání užšího vedení Boeingu, které mělo ode dneška probíhat nedaleko San Diega. A také svolal všechny zaměstnance na setkání, které se bude v úterý přenášet online z továrny, kde se Boeing 737 vyrábí. Calhoun a další manažeři se tu podrobněji vyjádří k pátečnímu incidentu. „Ačkoliv jsme v posledních několika letech dosáhli pokroku v posílení našich systémů řízení bezpečnosti, kontroly kvality a dalších procesů, situace jako tato jsou připomenutím, že se musíme dál soustředit, abychom se zlepšovali každým dnem,“ napsal už Calhoun zaměstnancům ve zprávě, z níž cituje deník The Seattle Times.

Vedle toho, že se vyšetřovatelé nyní snaží nalézt příčinu, proč z konkrétního, pouhé dva měsíce starého letounu odpadla část trupu, ukáže skutečný rozsah problému inspekce ostatních letounů stejného typu, kterou nařídil americký úřad pro letectví (Federal Aviation Administration, FAA).

„Doufám, že tomu rychle přijdou na kloub a zjistí, jestli to byla opravdu jednorázová záležitost,“ cituje Bloomberg Richarda Healinga, bývalého člena vedení NTSB, který nyní řídí poradenskou společnost Air Safety Engineering. „Pokud by to bylo jen toto jedno letadlo, zřejmě by se jednalo o špatně odvedenou práci v zajištění dveří.“

Podle Healinga se vyšetřovatelé zaměří na to, jak byla záslepka nouzového východu upevněna v trupu, a zřejmě i na to, proč vůbec existují tyto „dveře“, které se nemají nikdy otevírat.

Záslepka dveří Boeingu 737 MAX 9 Co to vlastně je záslepka nouzového východu a proč je v trupu letadla díra, která nemá žádný účel? Odpověď tkví ve snaze o větší efektivitu. MAX 9 je nejdelší variantou Boeingu 737. Může přepravit až 230 cestujících. Zhruba v polovině vzdálenosti mezi obvyklými nouzovými východy na křídlech a zadními dveřmi tak má ještě jeden nouzový východ, aby letoun vyhověl požadavkům úřadů na možnost v případě nouze dostatečně rychle evakuovat plně obsazené letadlo. Některé aerolinky ale místo před vyšší přepravní kapacitou upřednostňují větší míru pohodlí pro cestující. Letouny Alaska Airlines a některých dalších dopravcům mají své stroje Boeing 737 MAX 9 vybavené jen 178 sedadly a pro dodržení pravidel pro evakuaci dodatečný nouzový východ nepotřebují. Namísto toho Boeing dodává záslepku, která na rozdíl od běžného nouzového východu nijak neomezuje vnitřní prostor v letadle a nabízí standardně velké okénko. Detailní vysvětlení nabízí následující video:

Záslepka dveří je v trupu ukotvena na čtyřech šroubech, otevírá se jen během údržby, a to směrem ven, popsal bývalý šéf britského výboru pro bezpečnost v letecké dopravě Chris Brady. „Něco muselo být špatně přinejmenším s jedním z těchto šroubů,“ myslí si Brady.

Navýšení výroby v ohrožení

Z dostupných informací se zatím zdá, že omezení v letecké dopravě, které vyvolá nucená odstávka desítek letounů, budou jen krátkodobá. Inspekce jednoho stroje by měla trvat čtyři až osm hodin. Diskuze o stavu Boeingu ale jistě neutichnou ani 31. ledna, kdy má David Calhoun během konferenčního hovoru s investory představit hlavní body svého plánu na restart firmy. „V pozadí toho všeho je velká potřeba kulturních změn, které přivedou vedení společnosti do užšího kontaktu s vývojem a výrobou letadel,“ řekl Bloombergu konzultant Richard Aboulafia.

Boeing hodlá v letošním roce výrazně navýšit tempo výroby. Loni společnost avizovala, že zákazníkům předá 375 až 400 letounů 737 MAX, výsledná data za uplynulý rok ale zatím nejsou k dispozici. Pokud se firmě podaří naplnit letošní plán a vyrobit kolem 500 letadel, mohla by se poprvé od roku 2018 vrátit k zisku. Pokud by se však ukázalo, že příčinou incidentu letounu Alaska Airlines není pouhé pochybení jednotlivce a Boeing by se například musel věnovat opravám vad více letounů, dodržet plán na navyšování výroby by se mu pravděpodobně nepodařilo, myslí si Aboulafia.