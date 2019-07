Tesla přišla o dalšího manažera. Šéf výroby Hochholdinger odešel k automobilce Lucid | E15.cz

Hochholdinger má za sebou více než dvě desítky let pracovních zkušeností v automobilce Audi, kde byl zodpovědný například za modely A4, A5 nebo třeba Q5. Není jedinou posilou, která do čínsko-amerického startupu Lucid Motors přichází právě z Tesly. Už před ním spojil s novou automobilkou své síly Peter Rawlinson, který se významně podílel na vývoji Tesla Model S.

Lucid Motors chtějí zatím nabídnout model nazvaný Lucid Air. Ten měl jít původně na trh v roce 2018. Celý proces se však zdržel kvůli finančním potížím, které automobilku postihly. Výrazně jí pomohla až finanční injekce v podobě investice ve výši miliardy dolarů, která přišla ze Saudské Arábie.

Firma nyní připravuje stavbu vlastní továrny. Stát by měla ve Spojených státech - konkrétně v Arizoně - a její vybudování by mělo přijít na zhruba 700 milionů dolarů.

