Semtex zastnínila konkurenční trhavina. Ukrajině ji dodá český zbrojař STV Group | e15.cz

„Black Dough je trhavina nové generace na bázi pentritu (pentaerythritol tetranitrát je silná výbušnina – pozn. red.), kterou jsme vyvinuli v roce 2016. Má vynikající tvarovatelnost v celém teplotním rozsahu použití a vynikající přilnavost na materiály,“ řekl E15 obchodní ředitel STV Group Pavel Beran. Součástí dodávky pro ukrajinskou policejní jednotku Kord operující přímo na frontě bude deset tisíc rozbušek a deset kilometrů bleskovice, tedy šňůry na odpalování náloží.

Iniciativa Dárek pro Putina, jejímž zakladatelem je podnikatel, mecenáš a spolumajitel firmy Jablotron Dalibor Dědek, spolupracuje s ministerstvem obrany. To je v kontaktu s ukrajinskými partnery a jejich požadavky předává iniciativě, která pořádá veřejné sbírky. V minulých měsících se tak uskutečnil například nákup tanku Tomáš nebo raketometu Přemysl. Rezort obrany je garantem těchto kampaní.

Aktuální dodávka trhaviny Black Dough s rozbuškami a bleskovicí má stát čtrnáct milionů korun. Do pátku bylo vybráno necelých tři a půl milionu. „Všechno je na skladě, takže opravdu stačí pouze vybrat peníze,“ uvedl šéf kampaně Martin Ondráček.

Vzhledem k úzké vazbě Dědkovy iniciativy na ministerstvo je zarážející, že Ukrajině nevyšla vstříc státem stoprocentně vlastnění akciová společnost Explosia sídlící v Semtíně, městské části Pardubic, s jednou z nejstarších a dosud fungujících průmyslových zón v zemi. Právě Semtín se podílí na obchodním názvu Semtex. V padesátých letech výbušninu vyvinul podnik Synthesia, pod nějž byla původní Explosia začleněna.

Mluvčí muničky Martin Vencl potvrdil, že iniciativa zájem o semtex projevila. K záležitosti se však nechtěl dále vyjadřovat. Podle informací E15 je značný tlak na to, aby deset tun trhaviny dostala ukrajinská strana co nejdříve. Explosia je však smluvně vázána na jiné odběratele, a proto nemůže tak rychle vyjít zájmu vstříc. Samotný finanční objem projektu údajně není pro firmu zásadní, spíše by pro ni mohl mít marketingový význam.

Přestože si STV Group a Explosia v nabídce plastických trhavin konkurují, patří zbrojařské uskupení k hlavním odběratelům semtínské továrny. Spolu s Czechoslovak Group vyrábí náboje do houfnic ráže NATO 155 milimetrů, po nichž je vzhledem k válce na Ukrajině už delší dobu obrovská poptávka. Explosia k této munici dodává klíčovou součást, takzvané hnací náplně. S návrhem, aby země střední a východní Evropy včetně Česka rozběhly linky na dělostřelecké granáty, přišly loni Spojené státy a nedávno i Evropská unie.

Děla s moderním kalibrem si objednala také česká armáda, STV Group má podle rámcové smlouvy dodat střelivo až za deset miliard korun. O posílení výroby hnacích náplní ve velkých objemech a rovněž v potřebné kvalitě proto zbrojaři už několik měsíců intenzivně jednají s Explosií.

Například Czechoslovak Group loni nabídla vládě kapitálový vstup do státní firmy ve výši až několika miliard na modernizaci, automatizaci a rozšíření strojového vybavení. O Explosii se údajně zajímají i zahraniční výrobci zbraňových systémů a munice.