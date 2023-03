Škoda Auto by kvůli normě Euro 7 musela propustit tisíce lidí | e15.cz

V případě zavedení nové emisní normy Euro 7, kterou loni na podzim představila Evropská komise, by tuzemská Škoda Auto musela uzavřít jednu výrobní halu a propustit asi 3000 zaměstnanců. Se započítáním dodavatelů by dohromady přišlo o práci až deset tisíc lidí. Nová unijní pravidla by totiž znemožnila prodávat menší modely Fabia, Scala a Kamiq. V České televizi to uvedl člen představenstva automobilky pro prodej a marketing Martin Jahn.