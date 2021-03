Škoda Auto investuje desítky miliard do elektromobility | E15.cz

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto chce v příštích pěti letech investovat zhruba 2,5 miliardy eur (asi 65,5 miliardy korun). Přibližně 1,4 miliardy eur (asi 36,7 miliardy korun) chce dát do dalšího rozšiřování elektromobility, 650 milionu eur (17 miliard korun) chce vložit do digitalizace, 350 milionů eur (devět miliard korun) má jít na investice do závodů a výrobních zařízení, informovala automobilka na tiskové konferenci.

V loňském roce Škoda Auto investovala do svého dlouhodobého majetku 850 milionů eur (asi 22,3 miliard korun), jde o pokles o 36 procent oproti roku 2019, kdy byly investice rekordní a dosáhly 1,3 miliardy eur.

Celkem 380 milionů eur (asi 10 miliard korun) investovala Škoda do svých českých závodů, například do rozvoje výroby, ale i snižování emisí CO2 ve výrobě. Závod Vrchlabí se stal v loňském roce prvním uhlíkově neutrálním. Finance šly také do výroby baterií pro nové elektromobily.

V Kvasinách společnost investovala mimo jiné do automatizace výroby, v Mladé Boleslavi především do elektromobility, a to i v souvislosti s příchodem nového plně elektrického SUV Enyaq iV. Firma dala peníze také do vývoje modelu Enyaq, ale i do nové octavie. Z celkového objemu investic šlo 200 milionů eur (5,3 miliardy korun) na projekty v Indii.

Mladoboleslavská automobilka plánuje, že do roku 2030 představí pravděpodobně čtyři plně elektricky poháněná vozidla. Vyrábět bude nadále i auta s konvenčním pohonem, jako je benzin nebo diesel. V následujících třech letech chce představit nové generace svých stěžejních modelů, řekl předseda představenstva Thomas Schäfer.

Škoda podle Schäfera bojuje za uvedení co největšího počtu elektrických aut, jejich vývoj je totiž velmi drahý, prodeji elektromobilů by se tak firmě mohly investice vracet.

V následujících třech letech Škoda zároveň plánuje představit nové generace svých modelů. Již v loňském roce se představila čtvrtá generace modelu Octavia, letos se veřejnosti ukáže nová Fabia. Nový Superb se začne vyrábět v roce 2023, novou generaci SUV modelů Kodiaq a Karoq ukáže Škoda světu v roce 2024.

Na výzkum a vývoj vynaložila v loňském roce Škoda Auto 712 milionů eur (18,7 miliard korun), o 27 procent méně než o rok předtím.