Škoda Auto dál povede Zellmer. Automobilce se na rozdíl od ostatních dceřiných společností Volkswagenu daří

Předseda představenstva automobilky Škoda Auto Klaus Zellmer (57) zůstane ve funkci další tři roky. Německý list Handelsblatt dnes napsal, že dozorčí rada mu nedávno prodloužila smlouvu do poloviny roku 2028. Zellmer stojí v čele Škody od července 2022. List upozornil, že na rozdíl od většiny dceřiných společností Volkswagenu se Škodě loni dařilo. Automobilka zvýšila provozní zisk o 30 procent a obrat měla rekordní.

O Zellmerovi se několikrát mluvilo jako o kandidátovi do představenstva Porsche. Deník Bild dokonce napsal, že by mohl v čele Porsche vystřídat šéfa celého koncernu Olivera Blumeho, který vede Volkswagen i Porsche od podzimu 2022. Prodloužení smlouvy v čele Škody Auto by podle listu mělo alespoň na čas tyto spekulace ukončit.

Absolvent studia podnikové ekonomiky Klaus Zellmer zahájil svou profesní dráhu v roce 1997 jako asistent člena představenstva ve společnosti Porsche AG. V roce 2015 byl Zellmer jmenován prezidentem a generálním ředitelem společnosti Porsche Cars North America v americké Atlantě. Od 15. září 2020 je Zellmer členem představenstva značky Volkswagen.