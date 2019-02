Škoda Auto loví dělníky na Balkánu. Chce přijmou stovky Chorvatů | E15.cz

Zástupci škodovky se se zájemci sešli ve čtyřech chorvatských městech - Osijeku, Sisaku, Karlovci a Záhřebu.

„Uchazeči si vybírají práci podle svých preferencí, schopností a dovedností a testovací nábor přivedl do Česka 80 chorvatských odborníků,“ vyhodnotil výsledky akce manažer náboru a marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát. Celkem jich podle chorvatského tisku chtějí v Mladé Boleslavi letos zaměstnat až čtyři stovky. Uplatnění zde najdou zejména v dělnických profesích, automobilka má ale zájem i o strojní inženýry.

Škoda Auto spustila náborovou kampaň i v chorvatské rozhlasové stanici Mrežnica. Po odečtení nákladů na ubytování a dopravu má novým aměstnancům z platu zbýt až 1000 eur. Mrežnica na svých webových stránkách uvedla, že byl o nábor velký zájem zejména v Karlovaci.

Odchody Chorvatů za prací do zahraničí jsou rozšířeným fenoménem. Podle posledních statistických dat se počet obyvatel Chorvatska stále snižuje, nikdy v historii nedocházelo k větší vlně emigrace. Od roku 2008, kdy počet obyvatel činil 4,3 milionu, se ke konci roku 2017 snížil zhruba o 200 tisíc lidí. Nejvíce chorvatských migrantů odchází za prací do Německa.

Agentura Manpower provádí plošně náborové kampaně na kvalifikované i dělnické pozice do výroby, IT a zákaznických center. Tito lidé pak pracují jako agenturní zaměstnanci pro desítky společností v různých oborech. „Nábory pro naše tuzemské klienty probíhají především v Bulharsku, Polsku, Řecku, Ukrajině, Srbsku, Makedonii a na Filipínách. V roce 2015 jsme přivedli z těchto zemí asi 2500 zaměstnanců. Další 3000 pracovníků jsme zaměstnali z příhraničních oblastí Polska a Slovenska, které se nepřestěhovali do Česka, ale za prací dojížděli,“ uzavřel Halbrštát.