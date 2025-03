Škoda Auto plánuje do roku 2030 představit své menší modely Fabia, Scala a Kamiq v hybridní verzi. Zároveň bude uvádět na trh nové elektrické modely, příští rok to bude sedmimístný rodinný elektromobil. Automobilka dále chystá městský vůz Epiq a také elektrického nástupce Škody Octavia. Uvedl to předseda představenstva firmy Klaus Zellmer. Automobilka už dříve oznámila, že loni zvýšila provozní zisk o 30 procent.