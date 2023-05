Škoda Auto zachová výrobu modelů Fabia, Scala a Kamiq | e15.cz

„Ještě v březnu hrozilo, že norma začne platit od poloviny roku 2025 pro osobní vozidla. Zástupci Evropské komise i členských států už evidentně pochopili, že to byl naprosto nerealistický termín. Nyní jednáme o délce odkladu od okamžiku schválení, může být dvou až pětiletý. Stane-li se tak, žádné výrobní kapacity zavírat nebudeme, nikoho nepropustíme a výrobu zmíněných modelů v této souvislosti předčasně neukončíme,“ uvedl Jahn.

Dopady by pocítily i další automobilky vyrábějící v Česku. Z 1,2 milionu ročně vyráběných vozidel by po přijetí původní varianty Euro 7 nebylo možné vyrobit tři sta až čtyři sta tisíc menších a cenově dostupnějších automobilů, uvedlo dříve Sdružení automobilového průmyslu. Dopady by pocítil i nošovický závod jihokorejské automobilky Hyundai, varoval dříve generální ředitel Hyundai Motor Czech Martin Saitz: „Než aby automobilky podstupovaly riziko příliš vysokých výrobních nákladů a nekonkurenceschopnosti modelů na trhu, raději vozy vůbec nevyrobí.“

Proti původní přísné a podle zástupců autoprůmyslu nerealistické variantě Euro 7, kterou navrhla Evropská komise, se ostře vymezilo osm zemí, a to Bulharsko, Česko, Francie, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Dohromady drží blokační menšinu, takže pokud by hlasovaly proti zavedení normy, neprošla by. V současnosti se jedná o kompromisním termínu, odkdy mají nově vyráběné vozy splňovat přísnější podmínky.

„Pokud by byla norma schválená podle návrhu těchto osmi zemí, Škoda by měla dost času, aby se připravila. Vyvíjí se to pozitivním směrem, vznikla blokační minorita významných zemí, rádi bychom už ale měli jistotu. Vnímáme signály od Evropské komise, že je připravena jednat,“ dodal Jahn.

Stejně jako většina dalších výrobců, i Škoda počítá s ukončováním výroby vozů se spalovacími motory, bude ji ale moci tlumit postupně a po mnohem delší dobu oproti původnímu záměru.

I kdyby byla norma o několik let odložena, negativně se promítne do vyšších cen nově vyráběných menších vozů. Zástupci automobilového průmyslu vyčíslují dopady v řádu jednotek tisíc eur na vůz v závislosti na konkrétním modelu.

„Je ve hře francouzský návrh, že by norma vůbec neřešila emise z motorů, ale ještě přísněji by sledovala emise z otěrů pneumatik a brzd. Zároveň je možné, že projde přísné sledování emisí i v nejnáročnějších podmínkách jízdy, například do kopce,“ dodal Jahn. To by podle něj vedlo k vyšším cenám aut, nižším prodejům těch nejlevnějších a delšímu používání starých vozů.

Kdy by však mohla být norma schválena, zůstává nejasné, podobně jako stanovisko Německa. „Čekáme na podobu prvních pozměňovacích návrhů evropských poslanců, které by měly přijít na přelomu května a června. Také čekáme na členské státy hlasující o svých pozicích během nadcházejícího španělského předsednictví, které začíná počátkem července,“ říká výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl.

Sdružení spolu se Svazem průmyslu a dopravy či Hospodářskou komorou a dalšími institucemi varovalo, že by původní přísný návrh Euro 7 výrazně zasáhl až patnáct procent české ekonomiky, snížil její výkonnost o dvě až tři procenta a měl nepříznivé důsledky až pro sedm set tisíc zaměstnanců a OSVČ.