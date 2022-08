Škoda Auto zrychluje elektromobilizaci. Na trh uvede víc modelů, než plánovala | E15.cz

Mladoboleslavská automobilka zrychluje tempo, jakým uvede nové čistě elektrické modely na trh. Plán Škody Auto dosud počítal s alespoň třemi novými elektromobily do roku 2030, které měly být menší a levnější než stávající vlajková loď Enyaq iV. Podle informací deníku E15 je už však nyní jasné, že Škoda zákazníkům nabídne přinejmenším čtveřici modelů – tím jedním elektromobilem nad rámec avizovaných tří má být v posledních dnech postupně odhalovaná studie vozu pojmenovaná Vision 7S. Ten by měl být ještě větší a dražší než Enyaq, jehož cena přesahuje hranici milionu korun.

Pro budoucí počínání Škody hlavně na evropských trzích s elektromobily budou obchodní výsledky vozu dnes označovaného 7S zásadní i proto, že by se měl zařadit mezi modely s nejvyšší cenou i marží. Podle informací deníku E15 Škoda předběžně počítá se započetím výroby vozu, jenž má být rozměrnější než Enyaq, okolo roku 2026. V témže roce by tak měla nabízet čtyři elektrické modely – kromě 7S a Enyaqu i dva další bateriové modely. Jak uvedl člen představenstva Škody Martin Jahn na začátku tohoto roku, nejbližší termín uvedení nového modelu na trh bude rok 2024.

Poprvé Škoda představila studii velkoprostorového sedmimístného vozu Vision 7S v polovině tohoto července. V současné době nabízí v tak velké kapacitě sedm míst pouze SUV Kodiaq. „Lze předpokládat, že vůz využije platformu MEB. Bude to asi jeden z největších elektromobilů na této platformě,“ domnívá se zástupce šéfredaktora Světa motorů David Šprincl.

„Vzhledem k tlaku na rychlý přechod k elektromobilitě bude Vision 7S zásadní. Žádný výrobce si nemůže dovolit s připravovanými novými elektrickými modely neuspět, zvlášť ve stále sílící konkurenci z Číny, která už teď do Evropy začíná pomalu pronikat,“ říká šéfredaktor portálu Auto.cz Martin Machala.

Studie Vision 7S je důležitá i proto, že demonstruje zcela nový designový jazyk Škody. „Přechod na elektromobilitu je pro automobilky příležitostí, jak změnit svůj designový jazyk nejvíce za několik desítek let,“ poznamenává Šprincl.

Takhle prezentovala Škoda plány s elektromobily na začátku tohoto roku:

Video se připravuje ...

Nový design Škody staví na robustním vzhledu, funkčnosti a na autenticitě, vyznačovat se má prostorem, odolnými a udržitelnými materiály i aerodynamickým tvarem karoserie. „I v budoucnu se zaměříme na klasické přednosti vozů Škoda, mezi které patří velkorysý prostor, snadné ovládání a vysoká funkčnost,“ vysvětlil minulý měsíc šéfdesignér Škody Oliver Stefani.

Uspět s futuristickým vzhledem, jenž se výrazně liší od toho, na co byla spíše konzervativnější klientela značky zvyklá, nebude snadné. „Zaujalo mne, jak dynamicky, robustně a aerodynamicky koncepce Vision 7S působí. A také velmi sebevědomě. Z pohledů do interiéru je patrné, že 7S počítá s vysokou úrovní jízdní autonomie. 7S se dívá na několik let dopředu a karosářský vývoj je poměrně rychlý. Podle všeho půjde o důležitý model, který může být za pár let vlajkovým SUV modelem Škody,“ uvedl partner společnosti EY pro automobilový průmysl Petr Knap.

Oficiálně Škoda oznámí své plány na úterní tiskové konferenci v pražském kongresovém centru O2 universum.

Jedno z řady zásadních rozhodnutí o podobě budoucího portfolia nabízených elektromobilů přichází v době, kdy prochází celý mateřský koncern Volkswagen významnými personálními změnami. Předsedu představenstva Škody Thomase Schäfera nahradil v červenci Klaus Zellmer, člen představenstva značky Volkswagen. Schäfer zamířil do čela značky Volkswagen i do představenstva celého koncernu.

Nejdůležitější výměna se ale odehrála na samém vrcholu wolfsburské pyramidy. Dnes již bývalého šéfa koncernu Herberta Diesse v červenci nahradila „hlava“ Porsche Oliver Blume. Blume nicméně dál povede i Porsche, což má podle některých investorů negativní dopad na výkon akcií VW, napsala dříve agentura Reuters.

Odejitý Diess viděl Škodu jako zbytečně luxusní a požadoval, aby se zaměřila na levnější kategorie a na rozvojové trhy, připomíná Machala: „Elektromobil ale ještě nějakou dobu rozhodně levný nebude. Enyaq také není s cenou přes milion zrovna lidovka. Vision S7 by se měl předběžně v produktové řadě Škody zařadit nad Enyaq, čemuž bude odpovídat i cena. V porovnání s koncernovými sourozenci – modely VW ID.3 či ID.4 – má Vision 7S luxusnější a kvalitnější interiér. Velký odklon od dosavadní linie tak Škodu zřejmě nečeká.“

Automobilka počítá s tím, že podíl jejích prodejů čistě elektrických vozů na evropských trzích má do roku 2030 vyrůst na padesát až sedmdesát procent.