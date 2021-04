Škodě se kvůli nedostatku čipů komplikuje výroba baterií i Karoqu | E15.cz

Odboráři ze Škody Auto ve svém týdeníku uvádějí, že kvůli nedostatku čipů došlo k odstávce v produkci baterií. Ty automobilka vyrábí v závodu v Mladé Boleslavi pro elektrický model Enyaq a také své hybridní vozy. Absence polovodičů zbrzdila také produkci převodovek, které zaměstnanci Škody montují ve Vrchlabí. „Naopak výroba motorů a jejich obrábění jedou velmi dobře a dokonce jsou přeplňovány plány. Daří se také nápravám, kovárně a slévárně,“ napsaly odbory.

Vedení automobilky na dotaz E15 uvedlo, že problém s nedostatkem čipů nemá rychlé řešení. Aktuálně se s ním potýkají automobilky po celém světě. „V posledních měsících intenzivně a s úspěchem pracujeme na minimalizaci účinků celosvětového nedostatku polovodičů na výrobu. V současné době nicméně předpokládáme, že dostupnost čipů bude v následujících měsících nadále omezená,“ říká mluvčí Škody Auto Kamila Biddle.

Připomíná, že situaci zhoršily v únoru i sněhové bouře v Texasu, kde tamní velcí výrobci čipů museli zastavit nebo omezit produkci. „Z tohoto důvodu nelze vyloučit další přizpůsobování výroby. V závislosti na nové situaci v oblasti zásobování učiníme vše, abychom udrželi stávající výrobu a po obnovení dodávek dokompletovali hotové vozy,“ dodává Biddle.

Odboráři hovoří o „tiché válce o čipy“. Kvůli nedostatku těchto komponentů se letos několikrát zastavily výrobní linky automobilek jako Tesla, Ford, Toyota, Subaru, General Motors či Volkswagen. Výrobci aut se proto o čipy doslova přetahují a snaží se zabránit dalším výpadkům produkce.

„Mnohé lokality jsou již zavřené, mnohé závody nemohou dodávat své komponenty do aut, kde tyto díly chybí. Tak velké sklady na světě nejsou a ani tolik peněz v nich ležet nemůže. Je to v podstatě otázka denní operativy, kde je ve hře mnoho faktorů, mix modelů a rozpracovaná auta s cílem dodělat je co nejrychleji a dostat k zákazníkovi dle jeho přání a potřeby. To je opravdu těžké. Momentálně plánujeme každý kalendářní týden, ovšem bez záruky výroby aut,“ píší odboráři.

Škoda si však podle nich v rámci celého koncernu vede dobře. Podařilo se jí rychle zareagovat a přestože letos rušila některé směny, nemusela zatím přistoupit k větším odstávkám produkce. V závěru příštího týdne se jí však výpadek čipů s velkou pravděpodobností poprvé výrazněji dotkne.

Slovenská divize automobilky Volkswagen totiž v závěru příštího týdne bude muset kvůli nedostatku čipů odstavit část produkce. Volkswagen v továrně v Bratislavě montuje devět koncernových modelů včetně vozů Škoda Karoq a elektromobilů Škoda Citigo. Zatím není jisté, kterých modelů se odstávka dotkne. Zatímco Karoq se vyrábí i v Mladé Boleslavi a výpadek produkce tohoto modelu by tak nebyl úplný, Citigo vyjíždí výhradně z bratislavského závodu.

„Nechci být konkrétnější. Bojujeme, aby to netrvalo dlouho a nebylo to tak špatné. To se nám v minulosti podařilo. Situace se mění každý den,“ řekl novinářům předseda představenstva společnosti Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg k ohlášenému omezení produkce.