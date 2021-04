Čipový hladomor potrvá. Automobilky nevyrobí až tři miliony vozů | E15.cz

Nedostatek čipů komplikuje výrobu aut po celém světě. Výrobní linky automobilek jako Tesla, Ford, Toyota, Subaru, General Motors či Volkswagen se kvůli tomu letos už několikrát zastavily a další těžkosti je zřejmě ještě čekají. Pokračování změn ve výrobě nevylučuje ani Škoda Auto. Ještě před několika týdny přitom šéfové automobilek odhadovali, že se problém podaří vyřešit do poloviny letošního roku. Takové prognózy nyní analytici vnímají jako příliš optimistické. Potíže navíc mohou přetrvávat i v příštích letech, cituje odborníky portál Automotive News.

„Přerušení výroby kvůli nedostatku čipů bude závažnější, než se původně myslelo. Očekáváme, že se bude táhnout až do závěrečných měsíců roku 2021,” obává se James Norris, analytik poradenské společnosti LMC Automotive. Podle té v Evropě nedostatek čipů nejvíce dopadne na automobilky Daimler, Ford, Renault a koncern Volkswagen, jehož součástí je i mladoboleslavská Škoda Auto. „Nedostatek čipů by letos mohl vyústit ve ztrátu celosvětové produkce dvou až tří milionů vozidel,” řekl pro server Automotive News Ondřej Burkacký z mnichovské pobočky analytické společnosti McKinsey.

Podle analytiků mezi automobilkami začíná „závod o zdroje”. Výrobci by podle nich měli začít zvažovat další způsoby, jak si polovodiče obstarat. Předpovědi, že výrobci čipů na zvýšenou poptávku rychle zareagují a situaci se podaří během první poloviny letošního roku vyřešit, byly podle expertů příliš optimistické.

„V odvětví působím už 31 let a takovou situaci jsem ještě nezažil. Nemůžeme očekávat, že se řešení najde během několika týdnů,” uvedl Peter Schiefer, prezident automobilové divize společnosti Infineon Technologies, která patří k největším výrobců automobilových polovodičů na světě.

Problémy podle něj mohou přetrvávat dokonce několik následujících let. Důvodem je enormně rychle rostoucí poptávka po čipech. Poradenská společnost Strategy Analytics uvádí, že oproti současnosti se trh s čipy pro autoprůmysl do roku 2027 zdvojnásobí na hodnotu okolo 66 miliard dolarů. Je to dáno stále větším množství elektronických systémů v nových vozech. Například SUV Audi Q7 je dnes dle IHS Markit vybaveno 38 čipy, které automobilka odebírá od sedmi různých dodavatelů. A výpadek dílů od jednoho subdodavatele již může způsobit odstávku výroby.

Například i mladoboleslavská Škoda již musela zkraje roku zrušit několik směn, protože jí chyběly některé díly nezbytné pro výrobu vozů. Automobilka následně začala částečně přeskupovat výrobu ve svých závodech a dělat další opatření, aby na ni absence čipů měla co nejmenší vliv. „V posledních měsících intenzivně a s úspěchem pracujeme na minimalizaci účinků celosvětového nedostatku polovodičů na výrobu. V současné době nicméně předpokládáme, že jejich dostupnost bude v následujících měsících nadále omezená,” řekla E15 mluvčí Škody Auto Martina Gillichová.

Situaci podle ní v únoru zhoršily sněhové bouře v Texasu, kde tamní velcí výrobci čipů museli zastavit nebo omezit produkci. „Z tohoto důvodu nelze vyloučit další přizpůsobování výroby,” dodává Gillichová.

Problém obecně představuje také fakt, že čipy nejsou zdaleka potřeba pouze pro výrobu vozů. Automobilky si z globálního trhu s polovodiči dnes ukrajuji zhruba 10 procent z celkového množství. Většina čipů je určena pro spotřební elektroniku, počítače a chytré telefony.

Analytici už nyní varují, že další vlna potíží může přijít na podzim, konkrétně několik týdnů před Černým pátkem. Ten se koná v listopadu, prodejci během něj nabízejí zboží s výraznými slevami a v USA se jedná o jeden z nejrušnějších nákupních dní roku. S tím, jak v tomto období roste poptávka po zboží, stoupá také poptávka po čipech.