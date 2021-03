Škoda Transportation finišuje ve Francii nákup výrobce vlaků od Alstomu | E15.cz

O převzetí továrny na výrobu lokálních vlaků se 750 zaměstnanci jedná český výrobce kolejových vozidel od loňského prosince. Nyní to vypadá, že je transakce na spadnutí. „Cílem Alstomu je podepsat smlouvu do konce dubna,“ sdělil Daniel Dreger, mluvčí odborů alsaské továrny.

Vedení zainteresovaných stran odmítají cokoli komentovat kvůli povinné mlčenlivosti. „K probíhajícím jednáním se nevyjadřujeme,“ odpověděl na dotaz deníku E15 mluvčí české skupiny Jan Švehla.

Prodej závodu souvisí s obří fúzí, v rámci níž má francouzský Alstom převzít divizi Transportation od kanadské firmy Bombardier a vybudovat tím druhého největšího výrobce kolejových vozidel na světě po čínském gigantu CRRC. Evropská komise kvůli obavě z dominantního postavení na trhu následně transakci podmínila tím, že Alstom musí prodat továrny v alsaském Reichshoffenu a braniborském Hennigsdorfu.

Alsaské železniční strojírny vyrábějí vlaky Coradia Polyvalent. Hlavním trhem je pro ně Francie, ale továrna vyváží i do Alžírska nebo do Senegalu. Alstom za šest let prodal přes tři stovky těchto souprav, informoval loni v září deník HN.

Škoda Transportation se svými 5500 zaměstnanci představuje největší skupinu dopravního strojírenství ve střední a východní Evropě. V dubnu 2018 ji stoprocentně ovládla PPF miliardáře Petra Kellnera. Předloni v únoru od ní desetiprocentní podíl odkoupil jeden z původních akcionářů Škodovky Michal Korecký, člen dozorčí rady.

Tuzemský koncern vyrábí vlaky, lokomotivy, tramvaje, trolejbusy a vozy metra i řídicí a pohonné systémy pro dopravu. V Česku má několik dceřiných společností, mezí něž patří Škoda Electric, Škoda Vagonka nebo Pars nova. Další jeho firmy jsou ve Finsku, Maďarsku, Německu a v Rusku.

Soupravy Coradia Polyvalent

Francouzská nadnárodní společnost Alstom dodává vlaky Coradia Polyvalent dosahující rychlosti až 160 kilometrů za hodinu ve čtyřech provedeních. Dopravce může podle počtu dvou až čtyř vozů zvolit délky 56, 72, nebo 110 metrů. Tyto jednotky vyráběné v motorové i elektrické verzi patří do rozsáhlé rodiny železničních vozidel Coradia.