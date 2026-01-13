Aktualizováno: Škoda uhájila třetinový podíl na trhu. Chystá nový Epiq a Peaq, růst čeká v elektromobilech
- Český trh s novými auty má letos růst jen mírně, celkové prodeje by se ale měly přehoupnout přes hranici 250 tisíc vozů, odhaduje Škoda Auto.
- Mladoboleslavská automobilka chce udržet zhruba třetinový podíl trhu, tahounem jsou Octavia a SUV.
- Letošní novinkou budou nové elektrické modely elektrické modely Epiq a Peaq.
Trh s novými osobními vozy letos poroste mírným tempem o jednotky procent a celkový počet prodaných aut by se měl dostat nad 250 000 vozů. Škoda Auto si chce letos udržet tržní podíl na úrovni okolo 34 procent a také stabilní prodejní a servisní síť. Na úterní tiskové konferenci to řekl vedoucí Škoda Auto pro český trh Jiří Maláček.
Loni se v Česku prodalo 248 719 osobních aut, což byl meziroční nárůst o 7,4 procenta. Škoda zvýšila odbyt rovněž o 7,4 procenta na 83 890 vozů, což podle Maláčka znamenalo návrat k předcovidovým prodejům.
„Nečekali jsme, že trh loni takto vyroste, nicméně i letos očekáváme další lehký růst o jednotky procent,“ uvedl Maláček. Podle něj se zároveň bude zvyšovat zájem o elektromobily a plug-in hybridy.
Třetinový podíl, nové modely
Škoda loni získala tržní podíl 33,7 procenta. Nejprodávanějšími modely byly v roce 2025 Škoda Octavia (18 330), Škoda Kamiq (11 550) a Škoda Karoq (11 454). Následovaly modely Kodiaq, Fabia a Scala. Automobilka zároveň na domácím trhu prodala 5259 elektromobilů, což byl podíl 38 procent. Model Elroq byl s 2872 prodanými vozy nejprodávanější elektrický vůz na tuzemském trhu.
Letos plánuje Škoda uvést na trh elektrické modely Epiq, což bude městský crossover, a sedmimístné SUV Peaq. Ten vychází ze studie Vision 7S, premiéru si odbude v létě. Podle člena představenstva Škody pro prodej a marketing Martina Jahna bude vrcholem modelové nabídky automobilky.
Studii vozu představila škodovka už v roce 2022. Tehdy uvedla, že rodinný vůz na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen má baterii s kapacitou 89 kWh, která umožňuje dojezd více než 600 km a s rychlostí dobíjení až 200 kW. To odpovídá dobití na 80 procent kapacity baterie zhruba za půl hodiny.
Nový Epiq pak má doplnit rodinu elektromobilů. Pořizovací cena má být na úrovni benzinového modelu Kamiq.
Na konci loňského roku firma představila jako novinku sportovně laděnou Fabii 130, která odkazuje i na 130 let existence značky. Letos Škoda oslaví 30 let modelu Octavia a 125 let účasti v motoristickém sportu.
Škoda má v Česku 173 prodejních míst, 221 servisů a 151 prodejních míst ojetých aut Škoda plus s celkem 5000 zaměstnanci.