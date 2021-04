Skupina Liberty kryla půjčky vymyšlenými obchody. Věřitelé už mluví o podvodu | E15.cz

Ocelářský gigant Liberty Steel ze skupiny Liberty House indického byznysmena Sandžíva Gupty má další problém. Jeho dceřiná společnost Liberty Commodities ručila za půjčky fakturami z obchodních transakcí, které nebyly nikdy podepsány, jak podle listu Financial Times vyplývá z obchodních dokumentů. Do ocelářské skupiny spadá také huť Liberty Ostrava.

Půjčky kryté podezřelými fakturami poskytla zadluženému ocelářskému impériu finanční skupina Greensill Capital, která zkrachovala letos v březnu. Dávno předtím se ovšem pohledávky dostaly do držení fondu banky Credit Suisse. Ta pak na začátku dubna prostřednictvím banky Citigroup podala návrh na insolvenci dlužníka, tedy obchodníka s komoditami Liberty Commodities z Guptovy skupiny.

Nyní vyplouvá na povrch, že jako formu ručení nabídl dlužník Greensillu faktury nerealizovaných obchodů. Jsou mezi nimi prodeje komodit čtyřem evropským společnostem KME Germany, RPS Siegen, Voestalpine Böhler Edelstahl a Salzgitter Flachstahl. Žádných z těchto obchodů se však neuskutečnil.

Všechny zmíněné společnosti navíc popírají, že by s Guptou kdy obchodovaly, píší Financial Times. „Se skupinou Liberty nemáme nic společného,“ řekl deníku šéf KME Germany Ulrich Becker. „Neobchodovali jsme s ní v minulosti, nyní a ani to neplánujeme. Jsme výrobci mědi, ani nevíme, co bychom od ní kupovali,“ dodal. Podobně se vyjádřily ostatní zmíněné společnosti.

Gupta následně připustil, že dotyčné společnosti byly klasifikovány jako potenciální zákazníci a obchody jako budoucí pohledávky, což bylo podle něj u Greensillu běžné. „V rámci těchto programů financování společnost Greensill vybrala a schválila společnosti, s nimiž její klienti pravidelně obchodovali a mohli by případně obchodovat i v budoucnu. Greensill pak dle vlastního uvážení stanovila výši nákupu potenciálních pohledávek a splatnost,“ uvedla ve svém vyjádení společnost GFG, mateřská skupiny LIberty Steel. Ve vedení Credit Suisse už nicméně panují obavy z finančního podvodu, píší s odkazem na své zdroje Financial Times.

Podezřelé faktury dál stupňují tlak na Guptu, kterého politici dříve pasovali do role zachránce nejen evropského ocelářství a který po krachu Greensill Capital akutně potřebuje finanční injekci.

Do jeho ocelářské skupiny spadá také huť Liberty Ostrava, která v Česku zaměstnává šest tisíc pracovníků. Její mluvčí Barbora Černá Dvořáková o možných dopadech na ostravskou huť však nechce spekulovat.

Předseda odborů Liberty Ostrava Petr Slanina byl sdílnější. „Pokud se podvody prokážou, měla by jednoznačně zasáhnout Evropská komise, která převod ostravských hutí do skupiny Liberty v minulosti schválila. Nyní je nutné, aby měla jakékoli akcionářské změny ve skupině pod kontrolou. Nesmí se stát, že by jednotlivé provozy skončily v rukou spekulantů,“ zdůrazňuje Slanina.