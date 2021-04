Ve skupině Liberty padl první návrh na insolvenci | E15.cz

Liberty řeší financování svého byznysu už bezmála měsíc, kdy padl jeho hlavní věřitel Greensill Capital. Majitel ocelářského gigantu Sanjeev Gupta však navzdory posledním neutěšeným zprávám obavy mírní, jednání s insolvenčním správcem společnosti Greensill se údajně vyvíjejí správným směrem.

„Nedává smysl, aby jakýkoli věřitel ničil pracovní místa a hodnotu, která by mu mohla pomoci se zotavením,“ řekl ve čtvrtek BBC radio Gupta.

Pro televizi Sky News už ovšem připustil, že situace může nabrat i jiný, černější, směr. „Je v zájmu věřitelů, aby s námi spolupracovali. Pokud to ovšem vidí jinak, jsme připraven se soudit,“ uvedl ocelářský magnát.

Tlak už nevydržela například zmíněná Credit Suisse, která přes banku Citigroup podala insolvenční návrh na jednu z dceřiných společností Liberty. Ještě více tak přiblížila hrozbu dominového efektu, zvláště pak poté, co firmě odmítá pomoci britská vláda.

Pád ocelářského kolosu by se projevil i v Česku, protože součástí skupiny je huť Ostrava Liberty. Minulý pátek se už kvůli ní sešli britský ministr pro podnikání, energetiku a průmysl Kwasim Kwartengem s českým vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO).

Vicepremiér po setkání uvedl, že se strany dohodly na intenzivní komunikaci týkající se dalšího vývoje a že zaměstnanci ostravské hutě se propouštění obávat nemusejí. „Pečlivě to hlídáme. Situace není jednoduchá, ale uděláme maximum pro to, abychom udrželi pracovní místa. Výsledky Liberty Ostrava nejsou vůbec špatné. Je to o tom, abychom se s Brity domluvili na společném postupu, budeme průběžně v kontaktu,“ řekl tehdy Havlíček.

Liberty Steel je třetím největším výrobcem oceli v Británii. Tamní vláda připravuje plány na záchranu oceláren Liberty Steel v případě kolapsu jejich mateřské společnosti GFG Alliance. Prioritou pro Česko je podle Havlíčka zachovat všech šest tisíc pracovních míst.