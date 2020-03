Smlouva ČEZ se státem se odsouvá na červen | E15.cz

„Smlouvy jsou technicky vzato dojednané, ale ještě musejí nastat jisté kroky mezi státem a Evropskou unií pro zahájení notifikace. Pokud to pandemie nějak výrazně neposune, mohly by být smlouvy podepsány do konce června,“ řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. O jaké kroky jde, nechtěl blíže specifikovat s tím, že tato vyjednávání vede stát.

Bez obav z dalšího zdržení

Ujednání státu s ČEZ má obsahovat podmínky, za kterých si projekt převezme stát a za kterých může ČEZ naopak projekt státu prodat. „Smlouva by měla řešit především to, že nepůjdeme do projektu, který se nikdy nevrátí. Mělo by nám to řešit regulatorně-tržní riziko,“ popsal v loňském rozhovoru pro deník E15 šéf ČEZ Daniel Beneš.

Případného delšího zdržení se ČEZ neobává. „Projekt nového jaderného zdroje je projektem na století, u nějž se předpokládá provoz na osmdesát let a příprava a realizace na dalších dvacet. Proto nečekáme, že by současná situace tento strategický projekt významně poznamenala,“ uvedl Kříž.

Spolu s rámcovou dohodou se má současně podepsat smlouva na první etapu a v ní bude určeno, jaký dodavatelský model investor zvolí. „S potenciálními dodavateli jsme tento bod již řešili. Nyní bude tato otázka předmětem jednání stálého výboru pro nový jaderný zdroj,“ dodal Kříž. Ve hře jsou stále dvě varianty. První předpokládá, že dodavatel zrealizuje zakázku takzvaně na klíč. Ve druhé variantě by investor řídil větší počet subdodávek.

Jednání stálého výboru by podle vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla mělo proběhnout začátkem dubna. „Otázkou je, zda s ohledem na opatření reagující na šíření koronaviru nebude o týden či dva odloženo. Zatím tedy mohu říci jen to, že jednání s ČEZ na téma dodavatelského modelu probíhají a prezentace finální verze bude na zasedání vládního výboru,“ uvedl Míl.

O výstavbu jaderného bloku má zájem stále všech pět uchazečů, tedy Westinghouse, KHNP, Rosatom, CGN nebo EdF.

Vyhlédnutá lokalita

ČEZ minulý týden předal Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost žádost o povolení umístit stavbu nového jaderného zdroje u Dukovan. Žádost se týká dvou bloků s reaktory o elektrickém výkonu do 1200 megawattů.

Firma uvedla, že tak ukončila pětileté přípravné práce a je připravena na licenční proces podle atomového zákona. Žádost podala EDU II, dceřiná firma ČEZ. Ekologické sdružení Calla oznámilo, že ve věci plánovaných bloků podalo žalobu na ministerstvo průmyslu a obchodu.