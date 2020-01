Rolls-Royce se pouští do výroby mini jaderných reaktorů | E15.cz

Česká stopa na poli minireaktorů Otázce modulárních reaktorů se dlouhodobě věnuje také energetická skupina ČEZ, a to prostřednictvím své dceřiné firmy ÚJV Řež. Podle Marka Ruščáka, který v Řeži vede výzkumný projekt miniaturního jaderného reaktoru Energy Well, by tato technologie mohla způsobit průlom na trhu. „Energy Well by měl mít potřebnou licenci a možnost prodávat svou technologii jako energetický celek do deseti let,“ řekl Ruščák v dřívějším rozhovoru pro E15. Základní výzkum je ukončen, ústav nyní hledá financování pro stavbu prvního funkčního prototypu.