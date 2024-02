Guptův koncern ostravskou huť vlastní od roku 2019. Odboráři Guptu několikrát vyzvali, aby začal pracovat na spuštění provozu. Podle úterních informací Hospodářských novin byl Gupta v tomto měsíci dvakrát v Česku, kde situaci řešil s právníky a managementem. Společně s Guptou přišel k soudu i advokát Robert Pelikán, který byl v minulosti ministrem spravedlnosti za ANO.

Liberty Ostrava má už delší dobu problém platit své závazky. Pokud by soud moratorium zrušil, věřitelé by na huť mohli začít podávat insolvenční návrhy. Moratorium platí od prosince tři měsíce, lhůta uplyne 20. března.

Mezi účastníky, kteří se dostali do sálu, je i předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina, jenž je členem dozorčí rady firmy. „Přicházím, abych se dozvěděl, jak se to bude vyvíjet a jak to bude pokračovat, a jsem rád, že (Gupta) přijel, i když to bylo pro mě překvapení, pan Gupta přímo, což znamená, že tomu dává jasnou prioritu, aby to dopadlo ve prospěch Ostravy,“ řekl Slanina novinářům před začátkem jednání.

Věřitelem Liberty Ostrava je i stát - státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) firmě ručila za úvěr a za pohledávku loni zaplatila přibližně 1,5 miliardy korun. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) tento týden řekl, že majitel Liberty nemá vůli komunikovat o řešení situace s českou vládou. Pokud by se postoj majitele změnil, vláda podle Jurečky nabízí spolupráci, protože chce udržet výrobu a zaměstnanost v huti. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) před měsícem řekl, že splátky EGAP a ostatní závazky vůči státu ale firma plní.

Mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková tento týden uvedla, že podnik pracuje na aktualizovaném restrukturalizačním plánu. Firma podle ní bude chtít soud ujistit, že podmínky preventivní restrukturalizace stále plní a že zůstává solventní.

Tameh Czech skončil loni v prosinci v úpadku. Uvedl, že mu Liberty Ostrava, jeho jediný zákazník, za služby půl roku neplatila a dluží mu zhruba dvě miliardy korun. Poté Tameh huti přestal dodávat energie. Většina provozu Liberty tak stojí a většina pracovníků obou firem od 22. prosince nechodí do práce. Celkem mají okolo 6000 zaměstnanců.

Liberty a Tameh se stále nedohodly na cenách energií. Příští týden se má uskutečnit společné jednání jejich zástupců, které domluvili odboráři. Liberty a Tameh se přou o ceny a placení od roku 2019, kdy skupina Liberty ostravskou huť koupila.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. Když se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.