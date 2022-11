Soud Mičkovi schválil oddlužení. Měsíčně má odevzdat 50 tisíc | E15.cz

Michal Mička se může do pěti let oddlužit

Michal Mička, bývalý majitel módního řetězce Pietro Filipi, by se jako fyzická osoba mohl dočkat do pěti let oddlužení. Takový plán v pondělí schválil Městský soud v Praze s tím, že bývalý byznysmen bude muset měsíčně dávat stranou věřitelům 50 tisíc korun. V souhrnu, tedy včetně zpeněžení majetku, tak věřitelé získají zpět 6,1 milionu korun, jen zlomek objemu schválených pohledávek. Na verdikt jako první upozornil magazín Forbes.