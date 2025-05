Brněnský soud dnes předběžným opatřením zablokoval středeční finální podpis smlouvy o stavbě jaderných bloků v Dukovanech mezi společností Elektrárna Dukovany II (EDU II) a vítězem tendru korejskou KHNP. Učinil tak na návrh francouzské firmy EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle něho byl tendr v pořádku. Soud o vydání předběžného opatření informoval na svém webu. Zákaz podpisu smlouvu platí až do rozhodnutí o žalobě EDF.

Proti předběžnému opatření je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda dnes po poledni řekl, že úřad zatím rozhodnutí nemá k dispozici. EDU II dnes avizovala, že pokud se žaloba EDF ukáže jako neopodstatněná, bude po francouzské firmě vymáhat škodu. Také EDU II jako zadavatel zakázky může předběžné opatření napadnout kasační stížností.

„Podstatné je, že pokud by došlo k uzavření smlouvy, ztratil by francouzský uchazeč nenávratně možnost získat veřejnou zakázku, a to i kdyby mu soud dal v soudním sporu za pravdu,“ uvedl soud v tiskové zprávě.

Před vydáním předběžného opatření se soud zabýval i závažností a důvodností žaloby. EDF napadla zejména to, že se ÚOHS odmítl zabývat výhradami proti postupu zadavatele tendru. Předseda ÚOHS Petr Mlsna sice v napadeném rozhodnutí uznal, že EDU II měla povinnost dodržet alespoň základní zásady zadávání veřejných zakázek a tento postup měl podléhat kontrole, ale dovodil, že to nespadá do kompetence ÚOHS. „Krajský soud v Brně předběžně posoudil žalobcovy argumenty proti takovému náhledu jako relevantní a poměrně silné, proto předběžné opatření vydal. Tím ještě není řečeno, že žalobce v následném soudním řízení uspěje,“ upozornil soud.

VIDEO: Smlouvu o Dukovanech podepišme, ale bez iluzí. Zapojení českých firem je těžké garantovat, řekl právník pořadu FLOW

Jak rychle soud o žalobě EDF rozhodne či na kdy nařídí její projednání, v takto časné fázi řízení není možné předjímat, řekla zástupkyně mluvčí soudu Martina Charvátová.

Mluvčí ÚOHS Švanda řekl, že ze strany soudu jde o procesní krok, který nenaznačuje rozhodnutí o žalobě. „Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí předsedy i prvního stupně jsou správná a v souladu s právními předpisy. Podání kasační stížnosti proti předběžnému opatření zvážíme, až budeme mít k dispozici jeho písemné vyhotovení,“ dodal. Mlsna dříve uvedl, že vydání předběžného opatření je podmíněno složením poměrně výrazné kauce ve výši jednoho procenta z nabídkové ceny na dukovanský projekt.

Firma EDU II, kterou z 80 procent vlastní stát a z 20 procent společnost ČEZ, plánovala podpis smlouvy na středu. EDF svou žalobu podala v pátek. EDU II dnes vyzvala společnost EDF, aby zveřejnila svou nabídku k dostavbě bloků v Dukovanech. Trvá na tom, že vybraná nabídka korejské KHNP byla ve všech ohledech lepší. EDF se k výzvě vyjadřovat nehodlá. EDU II zároveň uvedla, že v případě, že se definitivně prokáže, že žaloba EDF byla bezdůvodná, je rozhodnuta případné škody po francouzské firmě vymáhat.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF. Dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve. EDF i Westinghouse tendr napadli u antimonopolního úřadu, který se jím zabýval několik měsíců. Nakonec námitky zamítl, předseda Mlsna pak 24. dubna zamítl i rozklad firem.

Vláda bere na vědomí předběžné opatření brněnského soudu, které dnes zablokovalo středeční finální podpis smlouvy o stavbě jaderných bloků v Dukovanech mezi společností Elektrárna Dukovany II (EDU II) a vítězem tendru korejskou KHNP. Na síti X to napsal premiér Petr Fiala (ODS). Předseda vlády věří, že soud si je vědom všech souvislostí a rizik a konečné rozhodnutí vydá rychle. Zákaz podpisu smlouvy platí do rozhodnutí o žalobě francouzské firmy EDF.

Kasační stížnost je ve hře, uvedl Vlček

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) respektuje opatření Krajského soudu v Brně, který dnes na základě žaloby francouzské společnosti EDF předběžným opatřením zablokoval středeční podpis smlouvy o stavbě jaderných bloků v Dukovanech. Věří, že soud rozhodne o žalobě rychle, přičemž je přesvědčen, že tendr byl transparentní a v souladu se zákonem.

Vlček ale později uvedl, že je ve hře podání kasační stížnosti proti opatření, kterým dnes Krajský soud v Brně zablokoval středeční podpis finální smlouvy k Dukovanům. Společnost Elektrárna Dukovany II, která má tendr na starosti, by podle ministra o ní měla rozhodnout co nejdříve. Odklad podpisu dohody bude podle něj mít ekonomické dopady. Vlček to řekl novinářům ve Sněmovně.

Opozice viní vládu

Vláda podle místopředsedy opozičního hnutí ANO Karla Havlíčka (ANO) přípravu kontraktu k dostavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech podcenila jak z pohledu účasti českého průmyslu, tak ze strany francouzské skupiny EDF. Hrála vabank o politické body a výsledek je vidět, komentoval exministr průmyslu zablokování středečního finálního podpisu smlouvy o stavbě dnešním předběžným opatřením brněnského krajského soudu. Podle poslance Romana Kubíčka (ANO) je rozhodnutí soudu pro ČR nepříjemnou zprávou. Doufá v brzké definitivní rozhodnutí, delší než například několikatýdenní zdržení procesu přípravy výstavby by podle něj bylo na pováženou, řekl ve Sněmovně novinářům.

„Varovali jsme vládu, že nesmí šít kontrakt padesátiletí horkou jehlou. Vše jsme jim k Dukovanům připravili, ale podcenili to, a to jak z pohledu účasti českého průmyslu, tak s ohledem na možné komplikace ze strany EDF. Ještě před pár dny jsem vládu varoval, ať to nyní nepodepisují, že je tam riziko. Vláda to opět ignorovala, hrála pouze o politické body, obětovala české podniky a hrála vabank. Výsledek vidíme,“ uvedl Havlíček.

Firma EDU II doufá v rychlé rozhodnutí k Dukovanům

Společnost Elektrárna Dukovany II, která je zodpovědná za jaderný tendr, respektuje opatření, kterým Krajský soud v Brně zablokoval středeční podpis smlouvy s firmou KHNP ke stavbě jaderných bloků v Dukovanech. Firma zároveň doufá v co nejrychlejší rozhodnutí soudu, protože dopady na veřejný zájem na zajištění dostatku elektřiny v zemi, mohou být podle společnosti velmi závažné. Vyplývá to z prohlášení firmy, v níž stát nově drží 80procentní podíl a zbylých 20 procent má ČEZ.