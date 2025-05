„Nikdo z nás neví, co způsobilo negativní finanční bilanci za loňský rok, a chybí jistota, jak budou financovány jednotlivé výzkumné skupiny a klinická oddělení v dalších letech,“ přibližuje vedoucí centra výzkumu spánku Jana Kopřivová. Zaměstnanci tvrdí, že zatímco v září roku 2024 jim byl prezentován přebytek devět milionů korun, o několik měsíců později vyšlo najevo, že je ústav v minusu.

Ředitel Winkler vysvětluje ztrátu 40 milionů zvýšenými náklady na platy zaměstnanců, chybějícím příspěvkem od ministerstva zdravotnictví ve výši 25 milionů nebo například náklady na nefunkční dětskou skupinu při ústavu. „Pan ředitel nejdříve vyhlásil, že bude dětská skupina zrušena, tak zaměstnanci odhlásili své děti, a pak řekl, že tuplem bude zrušena, protože o ni není zájem,“ komentuje vědecký pracovník a jeden z viditelných signatářů Miloslav Kopeček.

Winkler s nařčeními nesouhlasí, naopak zdůrazňuje, že se pod jeho vedením hospodaření ústavu výrazně zlepšilo. „Negativní výsledek v roce 2024 je dán tím, že nám zřizovatel přislíbil 35 milionů, ale poslal jen 10. Rozdíl 25 milionů tvoří mimo jiné zákonné navýšení platů zdravotníků – povinnost, na kterou ale nedošlo k navýšení financí,“ vysvětluje.

Reakce Petra Winklera na otevřený dopis zaměstnanců

Proč podle vás chtějí zaměstnanci váš odchod?

Jde o účelovou aktivitu lidí, kteří se už dlouhodobě snaží o to, abych ve funkci ředitele skončil. Od chvíle, kdy byla oznámena moje kandidatura, narážím na odpor – a hlavně proto, že jsem instituci zprůhlednil, zprofesionalizoval. Některé praktiky, na které byli zvyklí, už u nás prostě nejdou.

Můžete uvést příklad?

Jde například o kauzu projektu PharmaBrain doktora Valeše, kde došlo ke zneužití (více o této kauze píšeme níže v textu, pozn. red.). Šlo tam o jasný konflikt zájmů, který řešíme a odtud jde podle mě hlavní motivace těch útoků. Některým zaměstnancům vadí, že už si nemůžou dělat, co chtějí, a že se s veřejnými prostředky hospodaří transparentně a hospodárně. Ekonomická situace ústavu tyto lidi nezajímá – to je jen zástupný argument.

Signatářům otevřeného dopisu mimo jiné vadí, že jste netransparentní. Údajně jste je dostatečně neinformoval o hospodářských výsledcích, bojí se ekonomické situace v NUDZ.

To je prokazatelná lež. Můžu doložit, že jsme odborové organizace o výsledcích informovali. Členy odborů jsou lidé jako doktor Španiel, doktorka Kopřivová nebo doktor Valeš – tedy ti, kdo dnes tvrdí opak.

Zaměstnanci v NUDZ mají podepsanou mlčenlivost o tom, co se děje v ústavu. Velká část z nich se proto s námi bála mluvit na záznam, chtěli zůstat v anonymitě. Hrozí těm lidem nějaký postih?

Nebudeme nikoho trestat za názor. Alespoň pokud nejde o porušení zákona – například šíření pomluv. Pokud někdo jen vyjadřuje svůj názor a nepřekračuje zákonné meze, má na to právo. To, že se šíří strach, je podle mě manipulace s cílem poškodit vedení.

Zvažujete odchod?

Kdybych odešel, ústav by se myšlenkově, výkonnostně a stylově vrátil do osmdesátých let. To je pro mě nepřijatelná představa. Jsou tu důležité projekty a mezinárodní reputace, kterou nechci ohrozit. Přiznávám ale, že to vzhledem k náladě v ústavu samozřejmě zvažuji, ještě je to ale čerstvé.