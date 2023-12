Řada českých řidičů je na vozy BMW „alergická“, respektive na chování některých jejich šoférů na silnicích, jenž na ně působí arogantním dojmem. Děláte něco pro to, aby se značka zbavila částečně negativní image?

Vnímáme jako důležité řidiče vzdělávat. Dlouhodobě spolupracujeme třeba s českým M clubem, který je zaměřený na tu výkonnější část našich modelů. V rámci BMW akademie lze absolvovat celou řadu kurzů. Loni jsme navázali spolupráci s několika mladými influencery, s jejich pomocí se snažíme vzdělávat a dávat přirozenou formou podněty zejména mladým řidičům, jak se chovat za volantem a jezdit bezpečně.

Tuzemské BMW vedete od května minulého roku. Co jste o českém trhu nebo o Česku obecně do té doby nevěděl a poté zjistil?

Češi jsou velice nároční zákazníci zaměření na každý detail. Mají rádi výkonné vozy a nechtějí slevovat ze svých požadavků. To souvisí i s přechodem ze spalovacích motorů na elektromobily, kde pozoruji zdráhavější přístup než v okolních zemích. Data z posledních měsíců ale naznačují, že zájem o elektromobily a plug-in hybridy pozvolna stoupá. Nicméně pro český trh budou ještě po nějaký čas i nadále typické silnější spalovací motory s bohatou výbavou, elektromobily a plug-in hybridy na svůj okamžik ještě čekají.

V Česku bylo zaregistrováno 5007 nových BMW za první tři čtvrtletí, meziročně o 1126 vozů více. Daří se ale i konkurenci, růsty vykazují značky Audi, Lexus, Lamborghini či Mercedes-Benz. Čím si vysvětlujete vyšší poptávku?

V našem případě bylo letos představeno poměrně hodně nových modelů, které jsou pro český trh důležité a zásadní – například facelift BMW X5, zcela nové BMW X1 a rovněž nová generace BMW řady 5. Všechny tyto modely patří k těm nejlépe prodávaným.

Od příštího roku už nebude možné uplatňovat zrychlené odpisy, zároveň začne platit dvoumilionový limit na odpočet DPH z kupní ceny vozu. Sklízíte teď ovoce neboli prodeje na úkor slabšího příštího roku?

To je zatím předčasné soudit, i když je začátek prosince, je ještě příliš brzy. Samozřejmě vidíme objednávky, ale ty se počítají, až když jsou vozy předané u zákazníků. V obecné rovině je vždy konec roku silnější. Více jak polovina našich zákazníků jsou firmy. Moudřejší budeme v prvním kvartálu příštího roku, kdy bude jasnější, zda omezení s limitem DPH nadcházející rok ovlivňuje a do jaké míry.

Za jakou cenu průměrně prodáváte vozy v Česku? Jak rychle v posledních letech zdražují? Jak se liší ve srovnání s okolními státy?

Naším nejoblíbenějším modelem je, jak jsem již zmínil BMW X5, kde se cena v závislosti na výbavě pohybuje v průměru kolem 2,5 milionu. Zájem je ale i o dražší modely, příkladem může být BMW XM. Na druhou stranu, velice dobře se prodává také BMW X1, kde se cena pohybuje kolem 1,2 milionu. BMW je na českém trhu lídrem v segmentu, který reprezentuje BMW řady 3 a BMW X3 se svými deriváty s cenami kolem 1,4 milionu za vozy s bohatou výbavou. Každý trh má svá specifika, a tak se může odlišovat třeba základní výbava a tím pádem i cena.

Kdy budou elektrické vozy tvořit většinu vašich modelů? Co potenciální zákazníky v souvislosti s nimi nejvíce zajím a co je od koupě nejvíce odrazuje?

BMW neoznámilo konec spalovacích motorů, nabídku elektrických modelů ale kontinuálně rozšiřujeme. Od roku 2025 chceme zvýšit dodávky plně elektrických vozů na padesát procent. S tím přímo souvisí i představení a uvedení BMW Neue Klasse na trh – zcela nového modelu, který přinese řadu revolučních řešení.

Vozidla se spalovacím motorem si chceme co nejdéle udržet, protože na globální úrovni to bez nich zkrátka nejde. Zákazníky od pořízení elektromobilu dál odrazuje slabší hustota nabíjecí sítě. Z pohledu ceny se snažíme elektrické verze jednotlivých modelů nabízet ve stejné cenové relaci jako modely se spalovacím motorem.

BMW Neue Klasse | Profimedia

Může se ještě výrazněji zlepšit poměr kvality baterie, tedy její kapacity a rychlosti dobíjení a vybíjení, k její ceně? Dosáhli výrobci limitů, nebo čekáte významnější pokrok?

Určitě je stále co zlepšovat, na vývoji nových technologií se u nás intenzivně pracuje. Aktuálně je ve vývoji šestá generace baterie a elektromotoru, díky kterým se zlepší dojezd a zkrátí se doba nabíjení. Výsledek vývoje se odrazí právě v již zmiňované Neue Klasse.

Kolik jste zatím v Česku prodali ryze elektrických vozů (BEV) a kolik na ně obvykle získáváte objednávek za měsíc? Jaký zájem je zatím o osmou generaci manažerského BMW řady 5 v čistě elektrické verzi, které poprvé přišlo na trh na podzim?

U čistě elektrických vozů to jsou řádově nižší stovky, ale rosteme každý rok o více než sto procent. U nového BMW řady 5 je paradoxně zatím největší zájem o provedení 520d. Nicméně v prémiovém segmentu BMW patří první místo v prodeji elektromobilů a to jak v Česku, tak ve světě.

Znepokojuje vás, že Evropa hospodářsky zpomaluje? Jak velký dopad to může mít na vaše prodeje v příštích letech?

Jakýkoliv pokles je samozřejmě negativním jevem. Dopad na celkové prodeje to samozřejmě mít může. Chystáme ale opravdu hodně nových modelů a verzí, pevně věřím, že se případný pokles prémiového segmentu nedotkne.

Vrcholní manažeři konkurenčního koncernu Volkswagen varují před „dokonalou bouří“, která má v Evropě vypuknout. Když vidíte, za jaké ceny nabízejí své elektromobily čínské značky, které expandují do Evropy, například BYD, neobáváte se o ztrátu konkurenceschopnosti?

V prémiovém segmentu je situace trochu odlišná. Jsme samozřejmě na pozoru, ale je potřeba jednotlivé segmenty odlišovat a nemíchat tak hrušky s jablky.

Maciej Galant, generální ředitel BMW Group Česká republika. | BMW

Jak se díváte na expanzi Tesly? Ovládne evropský trh, nebo ji doženou důsledky, například rychle klesající marže, které sama vyvolala cenovou válkou?

Cenovou politiku našich konkurentů nemohu bohužel komentovat. Pokud se bavíme o cenách, je třeba se také bavit o bezpečnosti, kvalitě zpracování a spolehlivosti. BMW vyrábí automobily více jak sto let, víme, co děláme a na silnici vždy pustíme pouze perfektně odladěný produkt.

Analytici akciových trhů zmiňují BMW jako zajímavou investiční příležitost i proto, že může agresivně zvyšovat ceny, protože to jeho zákazníci ustojí a akceptují. Považujete to za velkou konkurenční výhodu?

Snažíme se držet ceny stabilní. Samozřejmě pokud nastává situace, kdy je vysoká míra inflace, a i nám se zdražují vstupní investice, musí se to zákonitě někde odrazit. V České republice je poměrně hodně významných dodavatelů dílů, ze kterých se vozy BMW montují. Od letošního roku zde funguje i vývoj – ve Vývojovém centru v Sokolově. Na to jsme obzvlášť hrdí. Jedná se o největší Vývojové centrum BMW Group na světě.

Kladete důraz na udržitelnost a ekologičnost BMW. Čím si vysvětlujete, že takto zaměřené fondy (orientované na ESG apod.) v posledních letech zaznamenaly výrazný propad hodnoty? Investoři dávají od těchto titulů ruce pryč. Jak si to vykládáte?

Je to krátkozraké. Udržitelnost je z našeho úhlu pohledu velice důležitá. Říkáme, že to, co je prémiové, musí být udržitelné. Všechny naše výrobní závody využívají zelenou energii, maximální zaměření je na recyklování, snažíme se co nejvíce využívat cirkulární ekonomiku a snižovat uhlíkovou stopu od samotného začátku. A na stejném přístupu trváme i u našich dodavatelů.

Udržitelnost se ale netýká pouze výroby. V rámci projektu GoingGreen@Work, který letos oslavil v Česku třetí narozeniny, jsme zapůjčili dvanácti odpovědným firmám dvě flotily elektrických a plug-in hybridních vozů na testování. Díky tomu si zaměstnanci v těchto firmách mohli vyzkoušet vlastnosti těchto modelů a zároveň podpořit snižování emisí CO2.

Maciej Galant (54) Vystudoval námořní inženýrství na Námořní univerzitě ve Štětíně. Profesní kariéru začal v roce 1994 na obchodních pozicích ve firmách Shell, BP nebo CitiBank. Do BMW nastoupil v roce 2006, deset let působil jako obchodní ředitel v Polsku. Poté se přesunul do ředitelské pozice ve Slovinsku, později v Maďarsku. České zastoupení německého výrobce vede od května 2022.

Evropě výrazně zdražily energie, většinu surovin dováží, bateriím dominují asijští výrobci, peníze povážlivě zdražily. A především – dominance, kterou si Evropa držela na trhu spalovacích aut, je s nástupem elektromobilů pryč. Jak za takových okolností vidíte budoucnost evropského autoprůmyslu?

Toto je velice složitá otázka. Je stále těžší předpovídat, co budoucnost přinese. Opět je zde potřeba odlišovat jednotlivé segmenty. Do budoucna bude ještě více klíčová správná strategie výroby, mít správné portfolio v nabídce. Aktuální čísla nejsou v našem případě špatná. Můžeme se na to podívat i z druhé strany, tedy ze strany BMW na čínském trhu, kde vozy BMW v prémiovém segmentu patří k těm nejprodávanějším. Tamnímu trhu je potřeba porozumět, je zcela odlišný.

Představme si interiér vozu za pět, deset let – jak bude vypadat? Jaké prvky, případně i materiály zmizí, jaké přibydou? Co budou klíčové funkce, na které budete lákat zákazníky?

Největší změnou bude možnost autonomní jízdy. Z hlediska infotainmentu se dočkáme zvýšeného komfortu pomocí ovládání hlasem. Ze zábavy již nyní můžeme pozorovat rozvoj her, například využití AirConsole, nebo u BMW řady 7 nabízíme pro zadní sedadla 31palcovou 8K obrazovku. Trend udržitelných a recyklovaných materiálů bude i nadále vzrůstat. Hezkou ukázkou, jak vidíme budoucnost, je právě již zmíněný koncept BMW Neue Klasse, který využívá čelní sklo jako jeden velký displej.

Je autonomní řízení prioritou BMW? Kam až může podle vás v desetiletém horizontu vývoj dojít?

Desetileté období je velice dlouhá doba. Automobilový průmysl zažívá velice turbulentní období a extrémně se zrychluje. Vývoji se samozřejmě věnujeme, již letos od prosince je možné si u BMW řady 7 objednat úroveň 3 – tedy stav, kdy vozidlo plně převezme řízení, a to i za tmy při rychlosti do 60 km/h. Řidič může tuto funkci využívat zatím pouze na vybraných úsecích dálnic v Německu.

Kde zatím nevidíme potenciál, jsou třeba robotická taxi nebo autonomní rozvážkové služby. Samotný vývoj se netýká pouze vozidel a jejich technologií. Vývoj a zlepšení budou nutné i pro infrastrukturu obecně. Zásadní bude silné pokrytí sítí 5G pro přenos dat.

Které další hlavní trendy nás ještě čekají?

Digitalizace – velice důležitá je integrace mobilních telefonů, aplikací jak našich, tak třetích stran. Dalších novinek se dočkáme také u nabíjení. Hodně velká očekávání máme od dalšího alternativního pohonu - vodíku, kterému se již několik let intenzivně věnujeme. V letošním roce byla uvedena do provozu flotila téměř stovky vozů, upravených právě na vodík, s využitím základu z BMW X5. Vozy testují vybraní zákazníci a novináři, první ohlasy jsou velice pozitivní.