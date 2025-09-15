Společnost Energo-Pro v pololetí snížila provozní zisk o pět procent na 4,77 miliardy korun
Česká energetická skupina Energo-Pro podnikatele Jaromíra Tesaře měla v prvním pololetí letošního roku provozní zisk před odpisy a zdaněním (EBITDA) 196,2 milionu eur (asi 4,77 miliardy korun). Meziročně si tak pohoršila o pět procent. Tržby podniku naopak oproti loňsku o 16 procent vzrostly na 780,3 milionu eur (18,97 miliardy korun). Firma Energo-Pro o tom informovala v pondělí.
„Za první pololetí jsme dosáhli silného růstu tržeb, a to hlavně díky vyšším cenám elektřiny a dobrým výsledkům v Bulharsku. Na druhé straně se do našich výsledků promítla slabší hydrologie v Gruzii a Turecku. Pozitivní je, že tyto dopady vyvážily lepší výsledky ve Španělsku a přínos nových akvizic v Brazílii a Turecku. Dokončení významné akvizice vodní elektrárny Baixo Iguaçu v Brazílii dále posílí stabilitu našich výnosů i cash flow,“ uvedl generální ředitel společnosti Jakub Fajfr.
Elektrárny Energo-Pro loni vyrobily 2,43 terawatthodiny (TWh) elektřiny, stejně jako před rokem. Zhruba 380 GWh už ovšem tvoří nové akvizice firmy v Brazílii a Turecku. Stouply naopak distribuce i prodej elektřiny, a to v Bulharsku i Gruzii.
Fajfr připomněl také letošní emisi tzv. zelených eurobondů za 750 milionů eur (17,23 miliardy korun). Poptávka podle něj více než dvaapůlkrát překonala nabídku. Peníze chce firma použít na akvizice Baixo Iguaçu a optimalizaci své kapitálové struktury.
Letos v březnu Energo-Pro oznámila koupi plného podílu v brazilské vodní elektrárně Baixo Iguaçu s kapacitou 350 MW. Firmě Copel za ni zaplatila přibližně 6,2 miliardy korun.
Společnost v prvním pololetí investovala 80,6 milionu eur (1,96 miliardy korun). Největší část z toho směřovala do Gruzie na modernizaci sítí a připojení nových zákazníků.
Firma je největším středoevropským investorem do vodní energetiky. Spravuje aktiva v celkové hodnotě přes 2,5 miliardy eur (přes 60,77 miliardy korun) a vlastní a provozuje 53 vodních elektráren v Bulharsku, Brazílii, Gruzii, Turecku a Španělsku. Kromě toho v Kolumbii připravuje projekty nových vodních elektráren. Provozuje rovněž distribuční síť v Bulharsku a Gruzii. Celkově zaměstnává téměř 10 tisíc lidí.