Magna International koupí švédského konkurenta Veoneer za 3,8 miliardy dolarů | E15.cz

Kanadský výrobce automobilových součástek Magna International Inc. koupí švédského konkurenta Veoneer Inc. za zhruba 3,8 miliardy dolarů (82,8 miliardy korun). Magna díky dohodě získá napojení na nové zákazníky a regiony, včetně Asie, a pomůže jí v expanzi podnikání s asistenčními technologiemi pro řidiče. Oznámila to kanadská společnost, která působí i v České republice.