Stanjura chce platit méně na obnovitelné zdroje | e15.cz

Ministerstvo financí hledá řešení, jak snížit celkový objem plateb na podporu obnovitelných zdrojů energie. Jednou z možností by mohla být i změna zákona, která by omezila dotace. V České televizi to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Platby na podporované zdroje energie letos hradí plně pouze stát, podle ministra by se v příštím roce měl vrátit systém z předchozích let, kdy byly platby rozděleny mezi stát a odběratele.