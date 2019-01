Stát podpoří výrobu biometanu miliardami korun | E15.cz

Vláda se od roku 2021 chystá zavést novou provozní podporu pro výrobny biometanu, jejíž výše by se mohla vyšplhat až na miliardy korun. Vyplývá to z návrhu plánu v oblasti energetiky a klimatu, který právě prochází připomínkovým řízením. Důvodem dotací je snaha zvýšit podíl spotřeby obnovitelných zdrojů v dopravě ze 6,6 procenta v roce 2017 na čtrnáct procent v roce 2030.

Ke splnění cíle mají pomoci zejména biopaliva druhé generace, která se vyrábějí výlučně z biologického odpadu. Rostoucí spotřeba biopaliv bude podle návrhu zajištěna z největší části pokryta právě prostřednictvím biometanu, tedy bioplynu upraveného na kvalitu zemního plynu. Spotřeba biopaliv první generace už totiž naráží na své limity.

„Nová strategie ministerstva zemědělství potvrzuje, že hlavní úlohou zemědělské půdy je zajištění dostatku potravin pro lidskou výživu a krmiv pro hospodářská zvířata. Když k tomu přičteme, že zemědělské půdy postupně ubývá, je jasné, že pokud chceme energetické cíle splnit, budeme muset hledat zdroje biopaliv i jinde,“ vysvětluje mluvčí ministerstva průmyslu Milan Řepka.

Podle návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie, který teprve nedávno prošel mezirezortním řízením, má roční zelený bonus pro výrobny biometanu dosahovat nanejvýš 1700 korun za megawatthodinu. Zatím však žádná taková výrobna nestojí.

Vybudovat by jich ostatně šlo jen několik, míní Martin Vrtiška, ředitel společnosti EFG Engineering, která se zabývá též energetickým zpracováním odpadu. Scházejí totiž zdroje biopaliva. Právě EFG ještě letos spustí vůbec první výrobnu metanu v Česku, a to v Rapotíně na Šumpersku. Na výrobny biometanu se tak pravděpodobně budou upravovat některé stanice spalující bioplyn. „Pro bioplynové stanice je to zajímavá příležitost, protože v současnosti mají licenčně zajištěnou podporu kombinované výroby elektrické energie a tepla jen na maximálně dvacet let. Zda jim bude prodloužena, je zatím nejasné. V případě úpravy finálního produktu na biometan by měl provozovatel zajištěnou podporu na další období,“ říká Vrtiška.

Pokud se v roce 2030 podaří vyrobit plánované množství biometanu, celková státní podpora by měla vzhledem k maximální výši zeleného bonusu činit nanejvýš 2,3 miliardy ročně. S ubývajícím počtem bioplynových stanic se však podle ministerstva bude postupně snižovat jejich celková podpora.

V Česku teď funguje na šest set bioplynových stanic, které vyrábějí elektřinu a teplo. Zhruba polovinu lze předělat na výrobnu biometanu, u zbytku nemá úprava smysl, protože jsou daleko od přepravní infrasktruktury. Zhruba deset majitelů stanic už o výrobě biometanu vážně uvažuje. Podle prvních odhadů by taková výrobna mohla od státu inkasovat až patnáct milionů korun podpory ročně.