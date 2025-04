Stát pomohl, teď musí Orlen vracet ropu. Dodávky do Česka zajistí ropovod TAL

Rafinérská skupina Orlen Unipetrol příští týden dokončí čerpání ropy, kterou jí dočasně poskytla Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Poté se již rozeběhnou pravidelné dodávky prostřednictvím ropovodu TAL, uvedl předseda SSHR Pavel Švagr. Orlen Unipetrol začne státní zásoby vracet od června a kompletně je doplní do konce srpna.

SSHR zapůjčila společnosti ropu ze státních rezerv kvůli přerušení dodávek ropovodem Družba, aby zabránila narušení českého trhu s pohonnými hmotami. Dohoda o zápůjčce se týkala až 330.000 tun ropy, Orlen Unipetrol ji pro svou litvínovskou rafinerii využíval od první poloviny března.

„Během příštího týdne bude vyčerpaná i poslední že čtyř nádrží ropy, které jsme zapůjčili společnosti Orlen Unipetrol, aby mohla nadále v rafinerii v Litvínově vyrábět naftu a další produkty pro český trh. Poslední čerpání by mělo být příští pátek,“ řekl Švagr. Podle něj na dočerpání půjčené ropy od SSHR navážou pravidelné dodávky, které si Orlen Unipetrol objednal prostřednictvím ropovodu TAL.

Stabilizace českého trhu

„Díky této zápůjčce ropy z českých rezerv se i přes zastavení dodávek na ropovodu Družba podařilo stabilizovat zásobování českého trhu pohonnými hmotami a řidiči nic nepoznali,“ řekl Švagr. „Pokud jde o doplnění nouzových zásob, tak podle smlouvy by měl Orlen Unipetrol ropu vrátit do konce srpna. Z toho první dodávka by měla dorazit už během června,“ dodal.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) počátkem března řekl, že se dodávky z Družby do Česka zastavily kvůli neuskutečněným platbám mezi společností Orlen Unipetrol a ruskými dodavateli. Podle agentury Reuters se platby zastavily kvůli problémům vyplývajícím ze sankcí, které na Rusko uvalily Spojené státy americké.

Kapacita ropovodu TAL se od letošního roku rozšíří. Do posílení kapacity ropovodu, který do Česka přivádí ropu z Itálie, investovala česká vláda zhruba 1,6 miliardy korun s cílem snížit závislost země na dodávkách z Ruska. Ropovod TAL začíná v Terstu, kam se ropa dováží z více zemí a kontinentů. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí okolo Kaspického a Černého moře, USA a Afriky.

Loni bylo do Česka dovezeno 6,5 milionu tun ropy, meziročně o 12 procent méně. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu a Českého statistického úřadu. Největším dovozcem ropy do Česka bylo Rusko s podílem 42 procent, ale dovoz z Ruska meziročně klesl asi o třetinu. Spolu s tím se snížilo i využití ropovodu Družba. Stoupá naopak dovoz ropy třeba z Ázerbájdžánu, jehož podíl dodávek je už těsně za Ruskem.