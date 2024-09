Dukovany přinesou českým firmám zakázky za 240 miliard, řekl Fiala

České firmy by mohly na výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech získat zakázky až za 240 miliard korun. V Plzni to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). S jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem navštívil podniky Doosan Škoda Power a Škodu JS, jež mají být významnými subdodavateli korejské společnosti KHNP. Podle červencového rozhodnutí vlády postaví KHNP dva nové bloky v Dukovanech. Smlouva má být podepsána do března 2025.