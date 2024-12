Stellantis a CATL postaví ve Španělsku továrnu na baterie za čtyři miliardy eur

Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis a čínská společnost CATL se dohodly, že investují 4,1 miliardy eur (přes 100 miliard korun) do výstavby továrny na výrobu baterií pro elektromobily ve Španělsku. Firmy to dnes oznámily ve společné tiskové zprávě. Předpokládají, že továrna zahájí výrobu do konce roku 2026.