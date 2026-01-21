🎧 CSG se letos může stát jedním z největších úpisů akcií v Evropě, říká Pfeiler z Cyrrusu
- Akciové trhy vstupují do roku s nečekaně silným optimismem.
- A právě ten vytváří kulisu pro jednu z nejsledovanějších burzovních událostí v Česku za poslední roky: IPO skupiny CSG Michala Strnada.
- V podcastu Business Club e15 to se zástupcem šéfredaktora e15 Janem Novotným rozebíral portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler.
Primární úpis akcií CSG v Amsterdamu s výhledem na pozdější obchodování i v Praze je podle Tomáše Pfeilera významný především tím, že přinese na burzu velkou českou firmu s globálním přesahem. „Bude tady další velká stabilní firma s českou stopou, která má potenciál dlouhodobě růst,“ říká.
I drobní investoři se podle něj k IPO mohou dostat – typicky prostřednictvím bank či brokerů. Zároveň ale Pfeiler upozorňuje, že při vysokém zájmu, který už naznačují předběžné úpisy, může dojít ke krácení objednávek.
CSG už si navíc zajistila takzvané anchor investory – mezi nimi BlackRock či dceřinou společnost katarského státního investičního fondu. To je podle Pfeilera dnes běžná praxe, která má snížit riziko „propadáku“.
Klíčové ale je, že CSG těží z velmi silného narativu: zbrojení v Evropě po ruské invazi na Ukrajinu. „Investování je dnes více než kdy dřív o příbězích – a obrana je momentálně jedním z nejsilnějších,“ říká Pfeiler. Valuace CSG podle něj není úplně levná, ale nabízí „diskont v desítkách procent“ oproti Rheinmetallu, což může být pro investory atraktivní.
Co když válka skončí?
Jedním z hlavních rizik pro CSG je případná rychlá deeskalace války na Ukrajině. Pfeiler ale nepředpokládá, že by to firmu zásadně poškodilo. I kdyby konflikt skončil, Ukrajina bude potřebovat vyzbrojovat ještě dalších 10 až 15 let,“ říká. Spíše by tedy podle něj šlo o zpomalení tempa růstu než o propad příjmů.
Krátkodobě by však akcie zbrojařů při výrazné deeskalaci pravděpodobně reagovaly poklesem – hlavně kvůli změně nálady investorů. IPO CSG ale zůstává nejvýraznější domácí událostí – a podle Pfeilera má potenciál stát se jedním z největších evropských úpisů letošního roku.
Pfeiler zároveň připouští, že pokud bude o CSG velký zájem, může po uvedení na burzu nastat takzvaný IPO efekt: investoři, kteří nedostali dost akcií v primárním úpisu, je budou dokupovat na trhu – a tím mohou cenu vytlačit výš.
Hostem podcastu Business Club byl Tomáš Pfeiler ze společnosti Cyrrus. |
Kde hledat příležitosti v roce 2026
Mimo CSG a obranného průmyslu Pfeiler zmiňuje pro letošní rok ještě jeden zajímavý investiční sektor: software. Jako příklady uvádí Adobe či Microsoft – etablované firmy, které mohou AI spíše využít ve svůj prospěch, než aby je ohrozila.
A jako kontrarián by se nebál ani luxusu – konkrétně francouzské módní skupiny LVMH. Luxusový sektor teď prochází zpomalením, ale dlouhodobě může nabídnout zajímavý obrat.
Pfeiler také varuje přes současným optimismem na akciových trzích. „Přemíra nadšení bývá na trzích často varovným signálem,” tvrdí.
Podle něj akcie loni překvapivě dobře odolávaly geopolitickým šokům – od Trumpových cel až po zásahy do fungování americké centrální banky. Firemní zisky i ekonomika přesto rostly a investoři začali akcie vnímat jako mimořádně odolné aktivum.
Kdy se AI promítne do zisků?
Velkou roli v současné náladě hraje i umělá inteligence. Pfeiler připouští, že u firem budujících infrastrukturu – typicky výrobců čipů – už jsou výsledky viditelné. U samotného využití AI je ale skeptičtější. „Bude to tématem této výsledkové sezóny. Všichni budou chtít vidět, že stovky miliard do datových center se promítají do zisků,“ říká.
Zároveň varuje před přehnaným nadšením kolem AI startupů typu OpenAI. Naopak věří spíše zavedeným technologickým gigantům, které mají kapitál i zákaznickou základnu na to, aby AI skutečně monetizovaly.
Vedle technologického sektoru Pfeiler vidí posun i ve skladbě portfolií: roste váha privátních aktiv, jako je private equity. Zároveň však část velkých investorů opatrně snižuje expozici vůči USA kvůli narůstajícím politickým rizikům – a více se dívá na Evropu.