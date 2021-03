Strnad je kousek od převzetí chorvatského výrobce obrněnců | E15.cz

Tandem Strnad-Matera už ve firmě kontroluje bezmála devatenáct procent. Podíly průmyslových matadorů kopírují vlastnickou strukturu, s níž duo před osmi lety vstoupilo do společnosti Tatra – Strnad, drží 65 procent a zbytek akcií kontroluje Matera.

České byznysmeny podle zdrojů deníku E15 láká zejména divize nákladních vagonů. Jsou sice kvalitní, ale jejich konkurenceschopnost brzdí nízká produktivita práce při výrobě. „Zvýšení výrobní efektivity je jedním z hlavních cílů, které si investor po případném převzetí vytyčil. V návaznosti na to chce u této divize integrovat další výrobní procesy do firmy, a omezit tak závislost na dodavatelích. To by si zřejmě vyžádalo zvýšení počtu zaměstnanců,“ sdělil deníku E15 zdroj blízký vyjednávání, podle něhož by transakce mohla být hotova do poloviny roku.

Chorvati podle stejného zdroje upřednostňují českého investora hlavně proto, že je velkým středoevropským výrobcem vagonů a má těsné vztahy se skupinou Czechoslovak Group (CSG) zkušenou v obranném průmyslu. CSG od roku 2018 vlastní a řídí Michal Strnad, syn zakladatele CSG Jaroslava Strnada.

V chorvatské skupině působí ještě jeden tuzemský podnikatel. Zhruba devítiprocentní podíl v ní drží českou policií stíhaný podnikatel Pavel Petrovič. Největším akcionářem je nicméně chorvatský stát, který přes své instituce či polostátní firmy vlastní zhruba 28 procent akcií. Zbytek investorů tvoří drobní akcionáři.

Polostátní skupina hledá investory řadu let. Loni v létě jí přislíbila pomoc s restrukturalizací chorvatská vláda. Nutnou podmínkou však bylo přilákání strategického investora.

Skupina Đuro Đaković se zaměřuje na dodávky investičních celků pro ocelárny, průmyslové a energetické podniky a na výrobu kolejových, specializovaných či obrněných vozidel. Loni vykázala hrubou provozní ztrátu ve výši asi 16 milionů kun, tedy 55 milionů korun. Ztrátová je již delší dobu. Nyní její tržní kapitalizace podle záhřebské burzy činí v přepočtu 152 milionů korun.

Strnad starší po odchodu z CSG buduje nový průmyslový holding CE Industries, který se kromě železniční dopravy zaměřuje na obchodní a průmyslové činnosti v energetice, těžkém strojírenství nebo recyklaci surovin.

Petrovič svůj byznys vybudoval na službách spojených se zřizováním offshorových společností v daňových rájích. Kvůli nim je nyní také obviněn. V minulosti spolupracoval také s panamskou kanceláří Mossack Fonseca, z níž v roce 2016 unikly miliony dokumentů o ukrývání majetku, takzvané Panama Papers. Petrovič je zároveň jedním z bývalých spolumajitelů zkrachovalé kampeličky WPB.