Strnad se stane největším výrobcem munice Západu. CSG v USA finišuje akvizici za 53 miliard

„CSG se stane vlastníkem skupiny Kinetic a spolu s tím největším výrobcem malorážového střeliva v západním světě. Do vypořádání transakce se k akvizici nebudeme více vyjadřovat,“ uvedl po oznámení výsledků valné hromady mluvčí CSG Andrej Čírtek.

Ovládnutí Kinetic plyne z dlouhodobé strategie Strnadovy skupiny budovat výrobu a obchod s malorážovým střelivem jako další klíčový pilíř jejího podnikání, kam patří obranný, letecký, automobilový a železniční průmysl. A zároveň plní další hlavní cíl CSG: expanzi na americký trh, na kterém se hodlá postupně etablovat i s dalšími produkty pro obranu i civilní sektor.

Na trh s malorážovým střelivem vstoupil Strnad přesně před dvěma roky, když v listopadu 2022 získal 70procentní podíl v italské firmě Fiocchi Munizioni s pobočkami ve Velké Británii a dvěma závody ve Spojených státech, a to v Little Rocku ve státu Arkansas a ve městě Ozark v Missouri. Právě tímto krokem položila CSG základ svého dalšího rozšiřování v USA.

Cena stoupla o 300 milionů dolarů

Strnad se na převzetí Kinetic původně dohodl už před rokem, kupní cena tehdy činila 1,91 miliardy dolarů. O aktivity Vista Outdoor však projevily zájem další podniky. CSG a Vista proto opakovaně jednaly o zvýšení výsledné ceny transakce.

K poslednímu nárůstu došlo začátkem října. Jak zjistila agentura Reuters, CSG nabídla za Kinetic 2,2 miliardy dolarů. Zároveň obě strany uzavřely širší dohodu, která měla ukončit mnohaměsíční jednání o budoucnosti předního amerického výrobce munice a sportovního vybavení. Část Visty zaměřenou na sportovní vybavení, která by se přejmenovala na Revelyst, by podle tohoto plánu za 1,1 miliardy dolarů převzala investiční společnost Strategic Value Partners. CSG také ustoupila od dřívější nabídky na nákup 7,5 procenta ve firmě Revelyst.

Ovládnutí Remingtonu a dalších ikon

Skupina Kinetic, která vznikla koncem roku 2023 vydělením divize Sporting Products z veřejně obchodované společnosti Vista Outdoor, sdružuje přední americké výrobce a značky malorážového střeliva do pistolí, revolverů, pušek či brokovnic: Federal, Remington, CCI, Speer a Hevi-Shot.

Výrobní závody sídlí v Minnesotě, Arkansasu, Idahu a Oregonu a zaměstnávají celkem 3,8 tisíce lidí. Centrála Kinetic je ve městě Anoka v Minnesotě. Za fiskální rok 2024 dosáhlo uskupení tržeb 1,5 miliardy dolarů a 416 miliónů dolarů EBITDA.

Mezi nejznámější společnosti kontrolované The Kinetic Group, jak zní přesný název subjektu, patří Remington. Ikonická značka produkuje malorážové střelivo pro lovce, sportovce i bezpečnostní složky s tradicí od roku 1816. Sídlí v Lonoke v Arkansasu.

Více než stoletou tradici má podnik Federal, který je předním výrobcem střeliva se středovým i okrajovým zápalem a brokového střeliva pro lov, sportovní střelbu i bezpečnostní sbory. Společnost byla založena v roce 1922 a sídlí v Anoce v Minnesotě.

Mezi nejznámější americké výrobce malorážového střeliva patří společnost Federal|Federal

Inovativní a vysoce kvalitní brokové střelivo nepoužívající olovo vyrábí firma HEVI-Shot. Na trhu působí od roku 2000 a sídlí ve Sweet Home v Oregonu. Mezi lovci a také americkými policejními útvary je oblíbena značka Speer, další ze společností skupiny Kinetic. Speer byla založena v roce 1943 a sídlí v Lewistonu ve státu Idaho.

Poslední z pětice je CCI, která je předním výrobcem střeliva s okrajovým zápalem pro lov a sportovní střelbu. Je také jediným americkým producentem speciálních brokových nábojů pro hubení škůdců. Společnost byla založena v roce 1951 a podobně jako Speer sídlí v Lewistonu v Idahu.

Slovo kinetic v názvu skupiny vyjadřuje podle jejích webových stránek energii, která je vlastní všem špičkovým typům střeliva vyráběného ve zmíněných firmách. V logu formace je beran tlustorohý žijící divoce v severní Americe.