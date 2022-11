Strnadova CSG posílí ve výrobě municie. Koupila globálního hráče, italskou Fiocchi Munizioni | E15.cz

Podle CSG je to finančně největší investice v historii holdingu i českého obranného průmyslu. Strnad už přede dvěma lety ovládl španělského výrobce velkorážové munice Fábrica de Municiones de Granada (FMG), patří mu i slovenská MSM Group zaměřená na těla nábojů. Jedná se však o výrobu střeliva pro děla nebo tanky či o výrobu řízených střel. Na trh s malorážovou municí proniká CSG poprvé.

„Akvizice většinového podílu ve Fiocchi Munizioni je zásadní milník pro celou skupinu Czechoslovak Group. Stáváme se většinovými vlastníky celosvětově významné firmy v oboru malorážové munice, která vyrábí v několika významných státech NATO,“ uvedl Strnad.

Tržby italského podniku orientovaného na malorážovou munici pro sportovní střelbu a myslivost a v menší míře na bezpečnostní složky přesahují 380 milionů eur, v přepočtu asi 9,1 miliardy korun. Že jde z pohledu CSG o významnou investici dokládají tržby Strnadovy skupiny za loňský rok, které dosáhly 14,5 miliardy.

Podle člena představenstva CSG Petra Formánka je vstup do Fiocchi výsledkem dlouhodobé investiční strategie. „Máme zájem o akvizice globálně působících společností, které jsou prozápadní, mají silný produkt i postavení na trhu a spadají do některého z klíčových oborů naší skupiny,“ dodal.

Koupí velké muniční firmy vznikne nová divize CSG. „V případě Fiocchi se jedná o základ nové divize našeho holdingu zaměřené na malorážovou munici, kterou jsme nazvali CSG Ammo+“, potvrdil investiční ředitel pro zahraniční projekty skupiny David Štěpán.

Fiocchi Munizioni, založená v roce 1876, je globálně působící společnost s výrobními závody nejen v Itálii, ale i ve Velké Británii a Spojených státech. V USA má dva podniky v Little Rocku ve státě Arkansas a ve městě Ozark ve státě Missouri. Do jejího portfolia patří značky Baschieri & Pellagri a Lyalvale Express.

Firma vyrábí kompletní sortiment malorážového střeliva pro pistole, revolvery, pušky a brokovnice pokrývající celou škálu civilních ráží v různých cenových úrovních včetně takzvané super-premium munice. Přibližně 85 procent produkce míří na civilní trh. Z toho polovinu prodejů tvoří sportovní střelivo a druhou polovinu lovecká munice. Zbývajících 15 procent produkce je určeno pro bezpečnostní složky.

Do segmentu velkorážového střeliva Strnad vstoupil už v roce 2020, kdy koupil od amerického konglomerátu General Dynamics Land Systems španělskou FMG. „Je to naše první investice v západní Evropě, navíc do strategického podniku se souhlasem španělské vlády. Jedná se o další milník v expanzi naší skupiny,“ řekl tehdy Strnad.

CSG už tehdy vlastnila slovenskou MSM Group, která vyrábí těla munice a jejich kovové komponenty. Ty FMG nakupovala od externích dodavatelů. Spojením obou muniček tak Strnad ovládnutím prakticky celého výrobního řetězce dosáhl větší efektivity.

Firmy CSG působí ve strojírenství, automobilovém, železničním, leteckém a v obranném průmyslu. Do holdingu patři Tatra Trucks, kterou Strnad spoluvlastní s podnikatelem Reném Materou, a sesterská Tatra Defence Vehicle orientovaná na těžkou pozemní techniku pro vojáky, jako jsou transportéry Pandur nebo obrněnce Titus. CSG s propojenými podniky zaměstnává přes 8200 lidí.