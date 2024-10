Samotné Tatra Trucks, v níž Strnadova skupina od začátku drží 65 procent akcií, se ale změna velmi pravděpodobně nedotkne. Ještě větší posílení vlastnické role CSG by tradiční české automobilce, zaměřené na zakázky pro vojáky, hasiče nebo těžební odvětví, mohlo spíše prospět.

Důvod je jednoduchý. Růst Tatry v posledních letech táhne zejména poptávka ozbrojených složek zemí NATO, způsobená válkou na Ukrajině. Zásluhu na zvyšujících se výkonech mají hlavně zbrojařské firmy ze skupiny CSG, jako je Excalibur Army, Tatra Defence Vehicle a její dceřiná společnost Tatra Defence Systems.

Za rozbroji v samotné Tatře lze vnímat snahu Prometu zaměřeného na civilní sektor z této expanze více získat. Zřejmě i proto, že čtvrtá největší česká rodinná společnost je úzce provázaná s automotive nebo se slévárenským průmyslem, jejichž situace v Evropě je stále těžší.

Složité jednání o ceně podílu

Podle dostupných informací je nyní zásadní vyjednat podmínky rozchodu, především cenu za 35procentní podíl Prometu. Představy obou vlastníků se přitom mohou lišit v řádu stamilionů korun.

Pro stanovení hodnoty Tatra Trucks, a tedy i menšinového podílu slouží základní účetní údaje. Konsolidovaný zisk před úroky a zdaněním (EBITDA) Tatry se v posledních letech pohybuje od 500 do 550 milionů korun. Přestože v roce 2023 tržby výrazně vzrostly, značně se zvýšily náklady, a to hlavně finanční a úrokové, upozorňuje poradenská firma Galik In. Tatra tak nakonec skončila ve ztrátě 45 milionů korun. Proto její vlastníci letos nedostali žádné dividendy, což může být také jeden z důvodů sporů.

„Je jasné, že žádná strana nebude plně spokojena s případným vyrovnáním. Promet bude chtít zohlednit nejen potenciální budoucí vývoj, ale také krátkodobý a dlouhodobý hmotný majetek Tatra Trucks, který je v účetnictví vykázán na šest miliard korun, což je jistě pod jeho reálnou tržní hodnotou,“ říká Ivan Bázin z Galik In. „Na druhé straně závazky vůči úvěrovým institucím loni vzrostly na 2,4 miliardy korun, což negativně ovlivňuje likviditu společnosti. Stejně tak rok 2024 zaznamenává snížení úrokových sazeb, a tedy i úrokových nákladů,“ dodává.

Velikost možné transakce mezi CSG a Prometem s ohledem na stávající data odhadují odborníci oslovení e15 na 1,5 až 1,8 miliardy korun. Podle některých expertíz by minimální možná cena podílu Prometu mohla být ještě o něco nižší. Pokud by se ale kalkulovalo s hospodářskými výsledky za minulý rok, naopak by stoupla. Samotné výpočty jsou jen orientační, finální výsledek jednání mezi CSG a Prometem se může lišit.

Vedle armád jsou nejvýznamnějšími zákazníky kopřivnické automobilky hasičské záchranné sbory.|CSG

Promet tvrdí, že odejít nechce

Právě napětí mezi akcionáři živí spekulace na trhu o tom, že Promet svůj podíl prodá. Skupina to nicméně v oficiálních vyjádřeních odmítá. Vzhledem k rostoucím tržbám Tatry to nepovažuje za dobrý krok. Hodlá svou investici chránit, protože v producentovi těžkých terénních vozů spatřuje velký potenciál.

„Tatra je česká automobilka, kterou naše společnosti Promet Group a Czechoslovak Group v uplynulých deseti letech společným úsilím vrátily mezi prestižní výrobce nákladních automobilů na světě,“ připomíná mluvčí Prometu Pavel Barvík. „Spolupráce, vzájemný respekt vycházející z tradice dlouhodobé úzké kooperace našich firem a diskuze nad různými možnostmi řešení byly vždy základem tohoto úspěchu. Tatra má zakázky, nové modely a pracuje na zajímavých inovacích pro budoucnost,“ podotýká.

Někteří pozorovatelé to vidí jinak. „Strnad je nejmladším českým miliardářem, v žebříčku nejbohatších Čechů se posunul na osmé místo. Majitelé Prometu mohou licitovat o nejvyšší možnou cenu za svůj balík akcií,“ míní manažer působící v obranném průmyslu. Barvík se k těmto informacím nechtěl vyjádřit. Podobně reagoval i mluvčí CSG Andrej Čírtek na dotaz, zda chce Strnad menšinový podíl Prometu v Tatře získat.

Spor o marži z armádní zakázky

Zmíněná Tatra Defence Systems (TDS), stoprocentně ovládaná Strnadem, má být dalším důvodem střetu mezi ním a Materovými dědici. Promet podle dostupných informací vyčítá CSG dohodu, podle níž je TDS oficiálním a exkluzivním partnerem českého ministerstva obrany pro dodávky techniky na podvozcích Tatra Trucks. Aktuálně se jedná o červencovou zakázku až na 872 vozů za 13,35 miliardy korun, kterou rezort obrany uzavřel s TDS, a nikoliv s Tatrou.

„Důvody, proč je partnerem ministerstva TDS, jsou širší, a nesouvisí s akciovými podíly v Tatře. TDS má bezpečnostní prověrku a dokáže integrovat složitější vozidla s různými nástavbami či elektronickými a komunikačními systémy, včetně amerických vysílaček Harris, pro něž platí přísná bezpečnostní pravidla vlády Spojených států,“ uvedl zdroj e15 obeznámený se zakázkou.

Promet namítá, že smlouva rezortu obrany s TDS může snižovat ziskovou marži pro Tatru. Problém je ale hlubší a souvisí se záměrem CSG, aby se automobilka soustředila na to, co je jejím core byznysem: vyrábět podvozky a rychle zvyšovat své výrobní kapacity. To by ve výsledku zvýšilo zisky nejen Strnadovi, ale i Prometu. Ani v tom se ale obě rodinné byznysové formace neshodují.

Jisté je, že mezi Strnadem a Materovými dědici to skřípe už delší dobu. „René Matera byl jasný lídr Promet Group, který po jeho loňském úmrtí chybí,“ soudí člověk, který situaci v Tatře zná.

Jádrem úspěchu terenních podvozků Tatry je centrální nosná roura s nezávisle na sobě zavěšenými koly.|Pavel Otto

Vedení skupiny je rozdělené mezi matku Hanu, která má být koncovou majitelkou Prometu, dceru Denisu, jež vystupuje jako CEO a členka představenstva, a Martina Kamaráda, jejího snoubence a člena představenstva. Roli má i Denisin bratr Radim, který se stará o family office a inovace. Promet je oficiálně vlastněn rodinou nadací se sídlem v Lucembursku, které je považováno za evropský daňový ráj.

Spory vygradovaly začátkem srpna, kdy byla generální ředitelka Prometu Denisa Materová odvolána z pozice předsedkyně dozorčí rady Tatra Trucks. Funkci zastávala od loňského dubna. „Šlo o předem vzájemně nediskutovaný krok majoritního akcionáře, který navíc proběhl bez uvedení důvodů. Proto jsme přirozeně tento krok na valné hromadě rozporovali a žádali vysvětlení, které jsme zatím nedostali. Nyní analyzujeme a diskutujeme všechny naše možnosti dalšího postupu s cílem maximálně ochránit naši investici a podpořit další úspěšnou cestu Tatry,“ shrnuje stávající pozici Prometu Barvík.

Čírtek se vyjádřil stručné: „CSG zpravidla nekomentuje změny v orgánech členských firem skupiny, a platí to i v tomto případě. Stejně tak nekomentuje vztahy s menšinovými akcionáři v členských firmách.“

Propojení s firmou v Chorvatsku

Případný rozchod s CSG by však neznamenal jen dohodu o prodeji podílu v Tatra Trucks. Byznys Promet Group je provázaný a částečně závislý na Strnadech nejen přes kopřivnickou automobilku. Ve skupině Jaroslava Strnada staršího, CE Industries, kterou založil po odchodu z CSG a jejím předání synovi Michalovi, je i chorvatský výrobce železničních vagonů Duro Dakovič. I v něm má Promet podíl 35 procent akcií. Nicméně napětí v Tatře se údajně do vztahů v Duro Dakovič, která v produkci vagónů cílí na pozici evropské trojky, nijak nepřenáší.

CSG je globálně působící skupina s výrobními podniky v Česku, na Slovensku, ve Španělsku, v Itálii, Indii, ve Velké Británii a v USA s ročním obratem přes čtyřicet miliard korun. Zaměřuje se na strojírenství, automobilový, železniční, letecký a obranný průmysl. Součástí skupiny je kromě automobilky Tatra Trucks i výrobce malorážového střeliva Fiocchi Munizzioni. CSG usiluje také o obří muniční divizi americké společnosti Vista, cena akvizice se pohybuje kolem 45 miliard korun. V podnicích CSG a propojených firmách pracuje přes deset tisíc lidí.

Promet Group se loni dostala do žebříčku Česká elita, nad nímž převzala záštitu vláda. Podle poslední výroční zprávy dosáhly tržby uskupení téměř 22 miliard korun, EBITDA vzrostla o 41 procent na 850 milionů korun. Promet před dvěma roky dokončil akvizici právě Duro Dakovič a investoval do modernizace a ekologizace svých sléváren ve Vsetíně a Kopřivnici. Ve čtyřech desítkách různých podniků má více než 4200 zaměstnanců.