Strnadovy krachující strojírny oživí provoz ocelárny. Propustí stovky lidí | E15.cz

Ostravská společnost Vítkovice Heavy Machinery (VHM), která je od 19. března v úpadku, obnovila chod provozu těžké mechaniky a připravuje také oživení výroby v ocelárně. Bude ale propouštět. Zruší přibližně 350 pracovních míst, uvedl to mluvčí strojíren Jaroslav Martínek.

Předseda představenstva Jaromir Schmid řekl, že podnik přes mnohé provedené změny v současné podobě není schopen přežít. „Některé části firmy jsou životaschopné a budou dál fungovat, některé ale v současných podmínkách na trhu nejsou zachranitelné. Ty je bohužel nutné uzavřít a s jejich zaměstnanci se rozloučit, a to se všemi náležitostmi, které jim náleží dle kolektivní smlouvy a české legislativy,“ uvedl Schmid.

Firma byla dlouhodobě ztrátová a už nebyla schopná platit své závazky, zejména za dodávky energií. Výroba se ve VHM zastavila zhruba před třemi týdny, kdy dodavatelé energií firmě odpojili elektřinu a teplou vodu. Představenstvo firmy na ni samo podalo insolvenční návrh. Podnik má přibližně 800 zaměstnanců, kteří zůstali doma s 80 procenty mzdy.

Nyní se část zaměstnanců vrátila do práce. „Pozitivní zpráva je, že se podařilo obnovit provoz těžké mechaniky včetně dodávky energií a médií. VHM tak může pokračovat v plnění rozpracovaných zakázek. Do konce dubna by měl být obnoven provoz ocelárny,“ uvedl mluvčí Martínek.

Následovat by mělo obnovení provozu kovárny a obručárny. „Ty ale nebude provozovat přímo VHM, ale nová společnost, která si obě části pronajme od insolvenčního správce. Trvale bude ukončen provoz slévárny, formovny a čistírny, které jsou zcela nerentabilní a nekonkurenceschopné,“ řekl mluvčí.

Propouštět bude firma ve všech částech. Kvůli pandemii koronaviru pošle výpovědi poštou.

VHM jsou producentem ocelí a výrobků z nich. Jednou už v úpadku skončily, před dvěma lety, kdy firma ještě patřila do strojírenského holdingu ostravského podnikatele Jana Světlíka. Během reorganizace tehdy firmu postupně převzala společnost SPV VTK zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada. Díky tomu, že do VHM vložil peníze a zajistil její financování, mohl podnik obnovit výrobu. Nyní je většinovým vlastníkem VHM Strnadův holding CE Power Industries.

Schmid uvedl, že hlavní akcionáři provoz VHM dotovali. „Nepřinášel jim žádné zisky. Bez nich by VHM již dva roky nefungovala a šance na záchranu části provozů, na které nyní pracujeme, by byla daleko nižší,“ dodal předseda představenstva.

Předseda Základní organizace OS Kovo Těžká mechanika Vítkovice Miroslav Solanský řekl, že odbory se se situací smířily, poté co jim vedení před několika týdny oznámilo, že podnik o takovéto velikosti s tolika zaměstnanci dál takto provozovat nelze.

„Řekli, že už to nejde dál ufinancovat. Rozdělí se to na menší provozy a z některých se stanou samostatné firmy. Řešíme sociální dopady na zaměstnance, snažíme se najít jim uplatnění v okolí nebo v nových firmách, které budou vznikat,“ řekl Solanský. Část propuštěných zaměstnanců tak možná zůstane pod jinou firmou na stejném pracovišti.