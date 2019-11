Roger Federer investorem. Tenista se stal podílníkem značky On | E15.cz

Dvacetinásobný grandslamový šampion Roger Federer se stal spolumajitelem výrobce sportovní obuvi On. Švýcarská značka bude hvězdného tenistu pocházejícího rovněž ze země helvétského kříže také příští roky obouvat. Zatím při běhání, není ale vyloučeno, že v budoucnu i na kurtu.

Konkrétní výši podílu ve společnosti založené před devíti lety, která je populární zejména pro svou patentovanou technologii polštářkové podrážky, On ani Federer neoznámili. Jeden z nejlépe vydělávajících sportovců světa k vstupu do tohoto podnikání uvedl: „Je to ale natolik velká investice, že jsem o ní uvažoval velmi poctivě a pečlivě.“

Federer by se měl podílet na vývoji nových modelů značky. Formální roli ve firmě ale zatím nedostal. On zaměstnává celkem 500 lidí, z toho 250 ve své centrále v Curychu. Společnost pracuje s ročními tržbami 200 milionů dolarů, v přepočtu přes 4,5 miliardy korun.

Pro On jde o krok vedoucí k posílení globálního zásahu. „Naše země má jako exportní artikly hodinky, čokoládu a pak Rogera. Pro Švýcarsko udělal ve světě obrovský kus práce,“ poznamenává spoluzakladatel On Caspar Copetti.

Co dál s Nike?

Momentálně osmatřicetiletý Federer byl dosud v podstatě po celou dobu své aktivní kariéry „stájovým koněm“ americké značky Nike. Ta mu dodávala oblečení i obuv, pod její hlavičkou má Federer rovněž vlastní podznačku RF pojmenovanou podle iniciál jeho jména.

Loni ale oblečení Nike vyměnil za výbavu od japonské společnosti Uniqlo, desetiletý sponzoringový kontrakt má mít hodnotu 300 milionů dolarů. Co se obuvi týče, takzvaný on-court kontrakt s jakoukoliv značkou, tedy ani s Nike, Federer v současnosti nemá.

Fedex, jak se aktuálně třetímu nejvýše postavenému tenistovi na žebříčku ATP přezdívá, se, jak uvedl při prezentaci svého partnerství se značkou On v New Yorku, i přes svůj pokročilejší věk dál těší na nové tenisové výzvy. Dokud mu to prý rodina bude tolerovat.

Miliony z exhibicí

Tenisová tour má nyní pauzu před lednovým startem v Austrálii. Poslední akcí roku byl o uplynulém víkendu nový formát finále turnaje národů Davis Cup. Tam Federer chyběl. Místo toho absolvoval exhibici po severní a jižní Americe. Za tu měl dostat zaplaceno zhruba deset milionů dolarů. V rámci ní změřil síly například s Alexanderem Zverevem, a sice v kulisách býčí arény v Mexiko City nebo v ruminahuiském koloseu v Ekvádoru.

Vstup do obuvní značky On pak není prvním Federerovým podnikatelským počinem. Jeho agentura je například organizátorem turnaje Laver Cup. První ročník této akce se konal před třemi lety v Praze, následovaly Chicago a Ženeva. Ročník 2020 hostí americký Boston.