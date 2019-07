Tesla sází na rodinný vůz. Vyrábět ho začne už v září | E15.cz

Americké automobilce Tesla se podle posledních reportovaných výsledků stále nedaří dostat prodej „lidového“ Modelu 3 do zisku. Zatím sejí to povedlo jen během jednoho čtvrtletí, ale v současnosti Tesla stále prodělává, ačkoli prodeje jsou rekordní. Tesla ovšem přišla s informací, která by alespoň částěčně spravit investorům náladu.