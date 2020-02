ThyssenKrupp prodá divizi výtahů. Inkasuje za ni téměř půl bilionu | E15.cz

Divize Thyssenkrupp Elevator je čtvrtým největším výrobcem výtahů na světě za firmami Otis, Schindler a Kone. Je také nejziskovější divizí německého konglomerátu.

Thyssenkrupp si současně dojednal, že do prodávané divize výtahů bude znovu investovat a koupí si v ní podíl za 1,25 miliardy eur. Podle kupní ceny by to mělo být asi 7,3 procenta akcií.

Transakce by měla být dokončena ještě letos. Thyssenkrupp chce zisk z prodeje použít na snížení dluhu a restrukturalizaci skupiny.

Thyssenkrupp se už delší dobu potýká s finančními problémy. Firma mimo jiné čelí klesajícím cenám oceli a zpomalení automobilového trhu i celé německé ekonomiky.

Ranou pro ni byly také nezdařené investice do oceláren v Brazílii a ve Spojených státech. Řešením se měla stát fúze s indickým konkurentem Tata Steel, tu však loni v červnu zamítla Evropská komise.