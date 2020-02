ThyssenKrupp chce prodat divizi výtahů za miliardy | E15.cz

Dluhy firmy v posledním období prudce vzrostly a ztráty se v prvním čtvrtletí fiskální roku prohloubily. „Poslední data opravdu nejsou skvělá,“ řekla k výsledkům generální ředitelka Martina Merzová s tím, že je ale přesvědčená, že prodej výtahářské divize je správný. Akcie ThyssenKrupp ve Frankfurtu v reakci na tato slova ve čtvrtek dopoledne vzrostly o 2,7 procenta na 11,37 eura a snížily propad za poslední rok na 18 procent.

Společnost, které v poslední době ublížilo zpomalení čínské a německé výroby, rostoucí důchodové náklady a klesající poptávka po evropské oceli, nyní vstupuje do závěrečné fáze jednání s nápadníky své ziskové výtahové dcery. Nejzajímavější se zatím jeví nabídka finského konkurenta Kone a CVC Capital Partners, kteří v lednu nabídli podle agentury Bloomberg přibližně 17 miliard eur. Konečné rozhodnutí o kupujícím se očekává koncem tohoto měsíce.

Spojení Kone a ThyssenKrupp Elevator by vytvořilo největšího výrobce výtahů na světě, který by přeskočil současného lídra trhu, americký Otis, i druhý švýcarský Schindler. „Pokud by se tak stalo, pravděpodobně bychom podali žalobu a prodej rozporovali v Evropě, Spojených státech, Kanadě, Číně a možná i v Austrálii. Tyto případy by se řešily nejméně tři až čtyři roky, což by stav výrazně komplikovalo,“ řekl předseda představenstva společnosti Alfred Schindler.

Manažeři ThyssenKrupp a Otis se odmítli ke spekulacím o soudech agentuře Reuters vyjádřit. Zástupci Kone ale naopak uvedli, že společnost nadále věří, že i v tomto sektoru existuje prostor pro konsolidaci. Akcie Kone po Schindlerových komentářích klesly téměř o čtyři procenta.

Konsorcium Kone o výtahy ThyssenKrupp soutěží se třemi investičními skupinami vedenými společnostmi Blackstone Group, Advent International a Brookfield Asset Management.