Toyota představila novou RAV4: větší baterie, delší dojezd a technologie budoucnosti

Toyota čerstvě strhla pomyslnou plachtu z RAV4 šesté generace, a to téměř sedm let poté, co odhalila generaci pátou, dodnes úspěšně prodávanou. „Šestka“ tak je po stránce designu, který kombinuje futurističnost s robustností, spíše evolucí než revolucí. Pod kapotou ale vidíme jistý posun.

Nová příď je o poznání umírněnější oproti dosavadní ravce, která za ty roky nestačila zevšednět Přesto je výrazná a i ve sportovnější variantě GR Sport – tu Toyota odhalila rovnou spolu se základní verzí – si drží klasické přední mlhovky v rozích nárazníku. Profil vozu může působit jako kombinace nového land cruiseru s dosavadní ravkou.

Vzadu zaujme zcela nová grafika lamp i vyhotovení panelu mezi nimi, kde mnohem spíš než logo Toyoty dominuje nápis RAV4. Ani standard, ani verze GR Sport vzadu nemá dobře viditelné koncovky výfuku, ale neděste se – ravka není elektromobil. Na evropských trzích bude k mání výhradně jako hybrid nebo plug-in hybrid s pohonem předních nebo všech kol.

Větší baterka, vyšší výkon

Začneme-li plug-in hybridem, za zmínku stojí nová 22,7kWh baterie, kterou je možné nabíjet střídavým proudem o 11 kW, ale i stejnosměrným proudem o výkonu až 50 kW, což znamená dobití z 10 na 80 % během půlhodiny. Odhad dojezdu na elektřinu dle WLTP je 100 km.

Přední elektromotor dává nově 204 koní (150 kW) a v případě čtyřkolky AWD-i je doplněný o zadní elektromotor pro kombinovaný výkon 304 koní (224 kW). Plug-in hybrid je k mání také coby předokolka o kombinovaném výkonu 272 koní (200 kW). Full hybridní verze je v obou pohonech slabší – nabízí 194 koní (142 kW) coby čtyřkolka AWD-i, resp. 185 koní (136 kW) pouze s předním pohonem.

Zajímavé je, že evropská tisková zpráva se ani slovem nezmiňuje o spalovacím motoru, který je základem hnacího ústrojí. Obecně je na detaily techniky dost skoupá a kromě zrychlení na stovku nejsilnějšího provedení za 5,8 sekundy není známo v podstatě nic. Zprávy ze Spojených států ale potvrzují tušení – jde o zážehový čtyřválec o objemu 2,5 litru.

Soudě dle rozdílů mezi kombinovanými výkony předokolek a čtyřkolek taky zadní elektromotor jistě nebude nic na driftování, ale spíš elektrický přístrk, který pomůže při snížené adhezi. Z dosavadních toyot s pohonem AWD-i však můžeme tušit, že výsledek bude ve svém zamýšleném účelu použití fungovat velmi dobře.

Zajímavostí plug-in hybridu je režim navigace, který v závislosti na zvolené trase sama volí mezi hybridním a elektrickým pohonem s ohledem jednak na co nejnižší kombinovanou spotřebu benzinu a jednak na to, jestli řidič projíždí nějakou nízkoemisní zónou nebo v ní má cíl. Zároveň do toho promítá zvyky řidiče.

U verze GR Sport se automobilka rozhovořila aspoň o změnách oproti standardu. Jak je u Toyoty běžné, nejde jen o loga a barvu. GR Sport má o 20 mm rozšířený rozchod kol, která jsou dvacetipalcová a odlehčená, speciální naladění odpružení, vyztuženou karoserii v oblasti zadní nápravy a přepracovaný posilovač řízení. V interiéru nabídne sedačky s lepším bočním vedením a opěrky na kolena na středové konzoli.

Krok směrem k softwarové definici

Armáda jízdních asistentů a hlídačů je standardem, nová ravka však přináší sadu Toyota Safety Sense v nové, čtvrté generaci. Spíš než o nějaký revoluční přídavek jde o vylepšení všech stávajících systémů. Například vedení v jízdních pruzích nově umí samočinně změnit jízdní pruh, systém pro předcházení srážek lépe detekuje překážky, cyklisty i motorkáře a systém sledování mrtvého úhlu byl rozšířen o upozornění na rychle se blížící vozidlo zezadu.

Toyota Safety Sense je součástí systému T-Mate, který zase pracuje na nové platformě Arene. Ta je podle automobilky „platformou pro vývoj softwaru“ a „představuje začátek nové éry softwarem definovaných vozidel, v nichž pokročilé digitální technologie přinášejí nové příležitosti ke zlepšení bezpečnosti a přispívají ke konečnému cíli Toyoty eliminovat všechny nehody“.

VIDEO: Toyota RAV4 GR Sport

Toyota RAV4 GR Sport • Zdroj: Toyota

Ve výbavě bude také systém samočinného parkování, dálkově ovládaného pomocí smartphonu řidiče. Manuální parkování usnadňuje nový kamerový systém pro 360° rozhled. A samozřejmě, vůz je připojený k internetu a bude dostávat aktualizace.

Coby součást Arene v ravce debutuje také nový infotainment, do nějž patří 12,3“ displej přístrojového štítu a 12,9“ centrální displej. Ten nabídne cloudovou navigaci s hlášením rychlostních radarů či nízkoemisních zón a body zájmu od Googlu. Skrz displej, nikoliv na vlastním panelu, se také nově bude ovládat klimatizace; zůstaly jí pouze tlačítka pro změnu teploty a aktivaci ofuku čelního skla či vyhřívání zadního okna v liště pod displejem.

Na řadu jiných funkcí si však interiér tlačítka zachoval. Jde např. o volbu jízdního režimu, aktivaci módu pro nezpevněné cesty či sníh, anebo přepínání mezi elektrickým a hybridním režimem pohonu. O patro níž jsou porty USB-C pro nabíjení mobilu, ale nechybí ani indukční nabíječka; o jejím chlazení tisková zpráva nehovoří, stejně jako jestli je v nabídce třeba chlazená odkládací schránka v loketní opěrce.

Stejně tak je zatím ve hvězdách přesná kapacita zavazadlového prostoru, spotřeby, nejvyšší hmotnost přívěsu či ceny. To vše bychom se však měli dozvědět nejpozději na podzim letošního roku, kdy by – soudě dle uvedení jako modelový rok 2026 – nová ravka měla vstoupit do prodeje.