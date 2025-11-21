Řekni kde ty iPhony jsou. Pod stromeček Jablka doručí vánoční zázrak, nebo Ježíšek s příplatkem
- Nové iPhony 17 se od uvedení na trh potýkají s nedostupností.
- Společnost Apple od počátku podcenila poptávku po nových modelech.
- Nyní, dva měsíce od uvedení do prodeje, je situace lepší jen u dražších modelů.
Darovat pod stromeček mobil s logem nakousnutého jablka bude letos obtížné, pokud má jít o nejnovější řadu s číslovkou 17. Ta se již od uvedení na trh v polovině září potýká s nedostatečnou dostupností a nikterak vzácná je i měsíční čekací doba na dodání, jak si mohl vyzkoušet i autor těchto řádků.
Že se situace příliš nezměnila ani nyní, potvrzuje také mluvčí prodejce elektroniky Datart Petra Psotková: „Poptávka výrazně převyšuje nabídku. O iPhone 17 je celosvětově mimořádný zájem.“
Zmíněný e-shop u základního modelu iPhonu 17, nehledě na velikost paměti, sice umožňuje telefon pořídit, ovšem s výrazným upozorněním ohledně data dodání. Aktuálně se jedná o polovinu ledna 2026.
Situace není lepší ani u konkurenční Alzy. Shodně hlásí nedostupnost základního modelu, ovšem s tím rozdílem, že neavizuje ani očekávané datum dodání. Právě na tento prvek upozorňovala řada internetových diskutérů, kterým vadilo, že s nimi e-shop nekomunikuje. Redakce e15 se v této věci na e-shop obrátila s dotazem, ovšem do vydání tohoto textu zůstal také bez odpovědi.
iPhone pod stromeček? Jen s příplatkem
Zcela jiná situace panuje u nové řady iPhone Air. Apple ji uvedl s přívlastkem „nejtenčí iPhone všech dob“. Šlo o jediný telefon z aktuální várky, který byl dostupný hned od počátku. A nejinak je tomu v e-shopech i nyní - Alza i Datart hlásí kusy skladem, případně s odesláním druhý den. Sluší se ale upozornit, že jeho cena začíná na 29 990 korunách, tedy o sedm tisíc výše než v případě základního modelu. Model jsme popsali v recenzi zde.
Kdo by chtěl nadělit „klasický“ jablečný mobil pod vánoční stromeček, řešení najde, ale připlatí si. V e-shopech je totiž možné pořídit řady Pro a Pro Max. Ty ovšem startují na vyšších částkách - zatímco základní řadu si prodejci cení na 22 990 korun, Pro začíná na 32 990 korunách a Pro Max je ještě o dva tisíce dražší.
V případě potřeby větší než základní 256 GB paměti si bude potřeba samozřejmě dále připlatit. I u některých variant těchto vyšších modelů ale v e-shopech svítí upozornění na pozdější doporučení, Vánoce by se ale stihnout měly.
Dorazí vánoční zázrak?
Že by se situace s dostupností mohla ještě do Vánoc zlepšit, mluvčí Datartu Psotková neočekává. „Zlepšení dostupnosti základního modelu očekáváme po Novém roce. Máme stále celou řadu předobjednávek od zákazníků, kteří čekají už od uvedení. Šance na dodání před Vánoci u nově vzniklých objednávek je tedy velmi nízká,“ varuje Psotková.
Jistou naději by mohl skýtat oficiální e-shop Applu. Ten aktuálně u základního modelu a paměti 256 GB slibuje dodání mezi 8. a 15. prosincem. Otázkou je, zda by chtěl potenciální dárce takto těsné dodání před Vánoci riskovat. Lepší je situace pouze u šalvějově zelené varianty, u které Apple slibuje dodání již mezi 3. a 8. prosincem.
Lepší situace je u větší paměťové varianty 512 GB. Nezávisle na barvě slibuje oficiální e-shop dodání již mezi 1. a 3. prosincem, tedy s dostatečnou rezervou do Štědrého dne. Ovšem s tím rozdílem, že za paměť navíc je potřeba si připlatit šest tisíc korun.