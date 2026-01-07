Toyota Yaris a hybrid Aygo loni táhli nejvíc. Výroba ale mírně zpomalila
- Toyota Motor Manufacturing Czech Republic loni vyrobila 222 461 aut, mírně méně než před rokem, letos počítá s dalším poklesem produkce.
- Tahouny výroby byly modely Yaris a nový Aygo X Hybrid, zatímco spalovací Aygo X závod definitivně ukončil.
- Toyota pokračuje v přípravě výroby elektromobilů v Kolíně – investice za 680 milionů eur má z Česka udělat první evropské centrum výroby elektrovozů značky.
Kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic loni vyrobila 222 461 aut, meziročně o 2597 méně. Modelu Yaris z toho bylo 118 403, hybridního modelu Aygo X, jehož produkci spustila automobilka loni v listopadu, bylo 12 985 kusů. Aktuální prognóza počítá pro letošní rok s výrobou 213 tisíc vozů, na začátku příštího týdne očekává automobilka aktualizaci plánu, řekl vedoucí komunikace firmy Marcin Szczeblewski.
„V roce 2025 se dařilo velmi dobře oběma modelům, Toyota Aygo X a Toyota Yaris HEV, zejména v západní Evropě. Flexibilně jsme na toto reagovali a vyrobili 222.461 vozů. Pozitivně to podpořilo i spuštění nového Aygo X Hybrid,“ uvedl Szczeblewski. Výrobu modelu Aygo X se spalovacím motorem ukončil závod loni v říjnu, z linek do té doby sjelo od ledna 91.073 vozů.
V roce 2024 vyrobila kolínská automobilka, která zaměstnává přes 3200 lidí, 225 058 vozů.
Automobilka pokračuje s přípravou na výrobu nového elektromobilu, kterou oznámila na začátku loňského září. Půjde o investici zhruba za 680 milionů eur (16,65 miliardy Kč), až 64 miliony eur (1,57 miliardy Kč) přispěje formou investiční pobídky stát. Půjde o první místo v Evropě, kde bude Toyota elektromobily vyrábět.
„Během odstávky výroby, kterou jsem měli poslední týden v prosinci, jsme instalovali v našem závodě i nové technologie a zařízení, týkající se současné výroby. Zároveň pokračuje i výstavba nových prostor pro budoucí montáž baterií,“ uvedl Szczeblewski.
Prodej aut loni vzrostl
Prodej nových osobních aut se v loňském roce meziročně zvýšil o 7,4 procenta na 248 719 vozů. V prosinci trh vzrostl o 21 procent na 21.667 prodaných aut, což je nejvíce za tento měsíc od roku 2016. Oznámil to Svaz dovozců automobilů na dnešní tiskové konferenci.
První je značka Škoda Auto s 83.890 prodanými vozy, druhá skončila Hyundai s prodejem 20.678 aut a třetí je Toyota s 18.626 vozy. Na dalších místech jsou značky Volkswagen a Dacia. Nejprodávanějšími modely byly loni Škoda Octavia (18.330), Škoda Kamiq (11.550) a Škoda Karoq (11.454). Následují další škodovky Kodiaq, Fabia a Scala.