Zavedení cel na dovoz veškeré oceli do Spojených států by se dotklo společnosti Válcovny trub Chomutov ze skupiny solárního podnikatele Zdeňka Zemka. Firma do Spojených států vyváží část produkce, na kterou se dosud cla nevztahovala, řekl ČTK Vladimír Sako, ředitel hutních podniků skupiny Z Group, pod kterou chomutovský podnik patří. Naopak Třinecké železárny, jediný český výrobce surové oceli, do zámoří exportuje jen minimum svých výrobků.