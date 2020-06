Tykačova Sev.en Energy získala těžební firmu Blackhawk Mining | E15.cz

Expanze Sev.en Energy ve Spojených státech pokračuje. Poté, co skupina Pavla Tykače v květnu získala 17procentní podíl v Corsa Coal, oznámila vstup do dalšího těžaře koksovatelného uhlí – společnost Blackhawk Mining. Informaci sdělila Sev.en Energy v tiskové zprávě. Kolik jí stál balík všech akcií, neupřesnila.