Tykač se uhlí nemůže nabažit. V zahraničí připravuje další akvizice

Český podnikatel Pavel Tykač sází výrazně na uhlí, od kterého se většina investorů i v zahraničí odvrací. Jeho skupina Sev.en Group totiž využila levného ocenění a nakoupila uhelné elektrárny a doly v USA, Austrálii a Vietnamu a plynové elektrárny v Británii. A firma se připravuje na další a větší obchody, řekl dnes agentuře Bloomberg generální ředitel zahraniční divize Sev.en Global Investments Alan Svoboda.

"Máme jich rozpracováno mnohem více než v minulosti a doufáme, že porosteme ještě rychleji než doposud," uvedl Svoboda. "Každý rok se díváme na stovky příležitostí a předkládáme desítky závazných nabídek," dodal.

Sev.en se snaží expanzí ochránit svůj majetek před snahami EU stát se lídrem v opouštění fosilních paliv. Je to také sázka na to, že zpoždění a problémy při přechodu na obnovitelné zdroje energie udrží uhlí ve hře ještě mnoho let, přinejmenším mimo Evropu. Za posledních pět let nashromáždila firma v zahraničí majetek v odhadované hodnotě tři miliardy eur (75,8 miliardy Kč).

Snaha EU o postupný odchod od uhlí představuje pro firmy jako Sev.en zvýšené regulační riziko, uvedl Svoboda. "O Evropu, s výjimkou Británie, z velké míry ztrácíme zájem. Táhne nás to do Ameriky a Austrálie," uvedl.

Firma se sice nadále zaměřuje na vyspělé země se stabilním politickým systémem, expanduje ale také do komunisty ovládaného Vietnamu, kde se dohodla na koupi 70 procent uhelné elektrárny od amerických a čínských investorů. Sev.en podle Svobody doufá, že po této investici by mohla následovat expanze do míst, jako jsou Indie, Indonésie a Malajsie. Mnoho zemí v regionu se v dohledné době nehodlá vzdát uhlí a jejich vlády jsou často ochotné poskytnout zahraničním vlastníkům dlouhodobé záruky.

Stále je však snazší zajistit financování ekologických projektů, což je jeden z důvodů, proč se skupina snaží rozšířit podnikání i do odvětví, jako jsou skladování elektřiny a těžba nerostných surovin, včetně těch, které se používají v bateriích. V Austrálii se chystá zahájit výrobu hnojiva ze síranu draselného vyráběného ekologicky šetrným postupem.

V posledních 18 měsících otevřela Sev.en ve snaze rozšířit svoji globální působnost kanceláře v New Yorku, Londýně a Sydney. "Poohlížíme se po stále větších a větších transakcích," řekl Svoboda a dodal, že ideální jsou v současnosti akvizice v ceně 500 milionů až jedna miliarda eur (12,6 miliardy až 25,3 miliardy korun).

Navzdory rostoucímu zájmu o expanzi zůstává podle Svobody Sev.en selektivní. "Spíše než mít široké portfolio mnoha menších položek je naším cílem vlastnit omezený počet korunovačních klenotů, do kterých jdeme naplno," dodal.