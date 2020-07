Tykačovy energetické firmy nevydělávají. V součtu byly ve ztrátě 1,7 miliardy | E15.cz

Čtyři stěžejní energetické a těžební podniky ze skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače v Česku byly loni v součtu ve ztrátě 1,7 miliardy korun. Informaci přinesl týdeník Hrot .

Obě těžební společnosti Severní energetická a Vršanská uhelná podle webu týdenníku vykázaly ztrátu v řádu stovek milionů korun. Zisk firmy Sev.en EC, která provozuje elektrárnu ve Chvaleticích, se pak proti roku 2018 propadl ze 714 na pouhých 33 milionů korun. Teplárna Kladno se vlivem přecenění majetku dostala do ztráty 1,15 miliardy korun.

Podle společnosti Sev.en Energy energetiku zásadním způsobem postihují politická rozhodnutí na evropské úrovni, která mají dopad na těžbu uhlí.

Hrot připomněl, že Teplárnu Kladno převzala Tykačova skupina loni od švýcarského Alpiqu. „Přecenění majetku směrem dolů o 1,6 miliardy korun provedl bývalý vlastník těsně před prodejem firmy. Bez této účetní operace by teplárna byla loni zisková. Její tržby meziročně narostly o téměř deset procent na 4,12 miliardy korun. Podobně vysoké cifry dosahuje zadlužení Teplárny Kladno u bank a podniků ze skupiny Sev.en,“ uvedl web.

Ztráta Vršanské uhelné, která těží hnědé uhlí na Mostecku, podle serveru loni činila 222 milionů korun, meziročně se více než zdvojnásobila. Tržby mírně klesly na 3,5 miliardy korun, ztráty podnik hradí z nerozdělených zisků minulých let, které ke konci minulého roku dosahovaly 1,7 miliardy korun.

„V případě druhé těžební společnosti Severní energetická, pod níž spadá hnědouhelný lom ČSA u Litvínova, je ztrátovost ještě vyšší. Záporný finanční výsledek za rok 2019 dosáhl 321 milionů korun, což je podobné číslo jako o rok dříve. Tržby stagnovaly na úrovni 2,2 miliardy korun. Na rozdíl od Vršanské uhelné nemůže Severní energetická hradit ztrátu ze zisků minulých let, protože už žádné nemá,“ dodal Hrot.

Tržby společnosti Sev.en EC, která provozuje uhelnou elektrárnu ve Chvaleticích v Pardubickém kraji, pak podle něj loni klesly o 12 procent na 3,79 miliardy korun.

Podle mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriely Saričkové Benešové byl loňský rok náročný pro většinu firem, které těží a zpracovávají uhlí. „Energetické odvětví zásadním způsobem postihují politická rozhodnuti na evropské úrovni, která upřednostňují dotace z kapes daňových poplatníků před působením volného trhu,“ uvedla mluvčí. Skupiny Sev.en Energy podle ní na situaci reaguje optimalizací obchodní strategie. „Mimo jiné i investicemi do nákupů dalších celků v Čechách i v zahraničí,“ dodala.

Do holdingu Sev.en Energy patří od roku 2018 Tykačovy firmy sdružené dříve ve skupinách Czech Coal a Sev.en. V ČR skupina provozuje dva hnědouhelné doly a čtyři uhelné elektrárenské bloky, loni k tomu koupila od švýcarské společnost Alpiq kogenerační zdroje ve Zlíně a v Kladně. Uhlí těží zejména v lomu Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve a dále pak v lokalitě ČSA.

Od roku 2024 bude Sev.en Energy rovněž majitelem hnědouhelné elektrárny Počerady. Jde o jednu z největších elektráren v ČR, má pět bloků, každý s instalovaným výkonem 200 megawattů.

Loni firma získala poloviční podíl v nadnárodní energetické společnosti InterGen N.V., která vlastní tři elektrárny v Británii a má podíl ve dvou elektrárnách v Austrálii. Na začátku letošního června pak Sev.en Energy převzala americkou těžební společnost Blackhawk Mining, která je významným dodavatelem metalurgického uhlí na americké i mezinárodní trhy. V květnu společnost získala také podíl 17,1 procenta v americkém producentovi metalurgického uhlí Corsa Coal Corp.