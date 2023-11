V areálu Poldi zuří válka oligarchů. Na majitele Gerasimenka útočí těžká váha ruského byznysu | e15.cz

Jak Gerasimenko v insolvenčním řízení sám poprvé přiznal, je to právě on, kdo je majitelem pozemků a hal bývalé Poldovky. Získal je už v roce 2019, když za ně přes spřízněnou firmu Opimo Trade v dražbě zaplatil 140 milionů korun. Od té doby se v areálu pokoušel rozjet výrobu, ale pandemie jeho plány zpozdila a nakonec i značně osekala. Postupně v jedné z hal podle oficiálních stránek vlastnicky spřízněného podniku Poldi Steelworks rozjel alespoň menší výrobu ocelových tyčí. Jak velké jsou výrobní kapacity a kde produkty končí, ale z veřejně dostupných zdrojů nelze zjistit, v obchodním rejstříku lze jen dohledat, že loni podnik vydělal 97 tisíc korun. Samotná firma s médií dlouhodobě nekomunikuje, stejně tak na dotazy odmítly odpovědět i zbylé zainteresované strany.

Lukrativní pozemky

Areál má hodnotu i sám o sobě. Veškeré kladenské nemovitosti, které Fer Immo drží, mají rozlohu kolem 160 tisíc metrů čtverečních a podle znaleckého posudku z konce loňského roku jejich hodnota činí zhruba 144 milionů korun. Pro představu, nový Panattoni Business Park Kladno, který za doprovodu velkého mediálního zájmu vzniká na další části brownfieldu po Poldovce, má celkovou plochu zhruba poloviční.

Důvodem insolvenčního řízení jsou staré pohledávky, které měly vzniknout ještě v době, kdy Zokin kladenskou Poldi ovládal. Podle přihlášených pohledávek jí napůjčoval stovky milionů korun, což je v souladu se zjištěními ruského investigativního serveru Kompromat.group, podle něhož Poldovce během pár let pod vedením Zokina vznikly dluhy v hodnotě 20 milionů eur. Nakonec je musela pokrýt Gazprombanka, naznačuje v dalším článku server.

Sporné pohledávky zůstaly součástí bilance firmy i v době, kdy šel podnik do dražby, což cenu podniku v aukci transparentně a zároveň značně snižovalo, argumentují věřitelé, kteří mají podle dokumentů v insolvenčním rejstříku evidentní vazby na Zokina. Znovu jejich oprávněnost podle insolvenčního rejstříku potvrdil i bývalý šéf areálu Jan Gajda poté, co ho do pozice jmenoval sám Gerasimenko. Zpětně ale Gerasimenko uznání pohledávek rozporuje s tím, že Gajda jednal proti jeho vůli, a navíc řadu pohledávek uznal v době, kdy už neměl platnou plnou moc.

Pošramocená pověst

V tomto bodě je třeba hlouběji představit, kdo je kdo. Gerasimenko je bývalý známý basketbalista, který v minulé dekádě řídil druhé největší ocelárny v Rusku známé jako Rudý říjen. Angažmá v ocelářském oboru ale podle ruských médií skončilo zpronevěřením 8,5 miliardy rublů a odsouzením na osm let odnětí svobody. Gerasimenko se nyní schovává v cizině. Před rokem Rusové spekulovali, že se skrývá na Kypru nebo ve Slovinsku. Podle Lidových novin se loni v březnu objevil také na kladenské poště. Gerasimenko však svůj mediální obraz rozporuje s tím, že se jen dostal do křížku s ruským režimem, který veřejně kritizoval, a proto raději sám opustil zemi.

Druhá strana sporu na tom reputačně není o moc lépe. Sám Zokin, který je médii považován za spoluviníka krachu kladenské Poldi, je bývalým viceprezidentem Gazprombanky a v roce 2018 se stal nakrátko prezidentem a spoluvlastníkem obří soukromé ruské petrochemické firmy New Stream, která úzce spolupracuje se sankcemi zatíženou ropnou jedničkou Rosněftí.

Nyní Zokin podniká v mnoha oborech, například vlastní podíly v rybářských společnostech. Zároveň je také členem představenstva největšího světového výrobce titanových komponent VSMPO-AVISMA, jehož předsedou je Sergei Chemezov, šéf největší a zároveň státní ruské zbrojní společnosti Rostěch. Právě Chemezov, bývalý špion KGB, který s Putinem na začátku devadesátých let sloužil ve Východním Německu, dlouhodobě podporuje i válku na Ukrajině. Loni například podle agentury Reuters řekl, že vojenská operace zabránila útoku na Rusko.

Zokinův manažer Igor Važenin, který byl před krachem kladenské hutě prokuristou všech hlavních firem Poldovky, má navíc na kontě ještě jednu známou insolvenci. Řídil totiž známé plzeňské strojírny Pilsen Steel v době, kdy se dostaly do neřešitelných finančních potíží, až na sebe musely podat návrh na insolvenci. Předtím než v květnu 2017 přišel do Poldi, stejně jako Gerasimenko řídil ocelárnu Rudý říjen.

Majetek zůstane v ruských rukou

Přestože insolvenční řízení společnosti Fer Immo probíhá zhruba rok a půl, soud stále nerozhodl, jestli je podnik v úpadku, nebo nikoli. Na začátku listopadu nicméně došlo ke zvratu a zřejmě i k dohodě mezi dlužníkem a věřiteli. Fer Immo splatila drtivou většinu pohledávek, a to včetně těch, které měly vazby na bývalého majitele Poldovky Zokina. Jediným věřitelem tak zůstala česká společnosti PK Finance, která si nárokuje zhruba 350 milionů korun.

Firma s nulovou historií, která vznikla teprve v roce 2021 a jejíž základní kapitál dosahuje devíti tisíc korun, pohledávku údajně koupila od společnosti Hayes Asset Limited, která má vazby na bývalé vedení Poldovky. Podle právníků Gerasimenka však takto malá firma stamilionovou pohledávku nikdy nemohla koupit a je tak podle nich evidentní, že Zokin si nad pohledávkou drží nadále kontrolu.

Rozhodnutí o úpadku Fer Immo má padnout do konce příštího týdne, očekává Městský soud v Praze, pod nějž toto insolvnenční řízení spadá. Vzhledem k tomu, že zůstal jen jeden věřitel, lze ale očekávat konec řízení. Naznačuje to i předběžný názor soudce Pavla Janouta na posledním jednání věřitelů a dlužníka.

Pohledávka posledního věřitele podle něho „není natolik určitá a natolik právně prokázaná, aby na jejím základě mohl rozhodnout o úpadku firmy“. Proti tomuto případnému rozhodnutí se bude věřitel moci odvolat. Vše ale nasvědčuje tomu, že spor o stovky milionů korun se rozhodne mimo insolvenční řízení, ať už smírně, nebo u běžného soudu. V každém případě si Rusové nadále podrží kontrolu nad cenným majetkem, který vlastní už od roku 2012, kdy hutě koupil právě Zokin.